Santiago. La Junta Electoral de Santiago tiene prácticamente montado el proceso de cara a las elecciones presidenciales y congresuales, donde podrán votar 785,287 personas, un 10.78 por ciento, que representan la tercera circunscripción con mayor cantidad de electores en el país, y la principal en la región Norte.



Del total de electores que tendrán el derecho al sufragio deberán escoger a un senador y 18 diputados que son los que representan a la provincia, divididos en tres circunscripciones



Uno de los principales candidatos a la presidencia vota en Santiago, como es el caso de Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, quien ejerce su voto en el politécnico Nuestra Señora de las Mercedes a las 10:30 de la mañana, también la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno Raquel Peña sufragará en uno de los colegios electorales instalados en el lobby del ayuntamiento de Santiago. Peña está pendiente de votar a las 9:00 de la mañana.



El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Marino Collante, votará a las 8:00 de la mañana en la escuela Anacaona Almonte, del sector Las Colinas, posteriormente Daniel Rivera, del Partido Revolucionario Moderno, ejercerá su derecho al voto a las 9:30 en el Club Amaprosan y Demóstenes Martínez, de la Fuerza del Pueblo, a las 11:00 de la mañana en el Centro de la Cultura.



Entrega de materiales



Desde la mañana del pasado jueves la Junta Electoral de Santiago inició la distribución de materiales electorales en todos los centros de votación y los distritos municipales en Santiago para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo.



El presidente de la Junta Electoral de Santiago, Haime Thomás Frías Carela, dijo que los equipos fueron distribuidos en 227 recintos electorales, que incluyen 1,220 colegios.



Frías Carela informó que además de la impugnación de presidentes de mesas, sustituyeron un total de 50 personas entre secretarios y presidentes, los cambios se produjeron debido a que no tuvieron buen desempeño en las elecciones municipales.



En el municipio de Santiago están hábiles para votar unos 642 mil y en lo que concierne a la provincia un total de 775 mil listos para ejercer el voto en las elecciones. Para este sábado la Junta Electoral estará realizando las pruebas. Frías Carela manifestó que todo marcha de acuerdo con lo previsto en el calendario del organismo comicial.

Junta recuerda el horario para sufragar

Las autoridades electorales han hecho algunas recomendaciones como tener en cuenta que el horario de votaciones es desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, además piden asistir lo más temprano posible para evitar aglomeraciones y colaborar con el distanciamiento físico.



También recomiendan no esperar a última hora para ir a votar, no llevar menores de edad y no exponerlos en tumultos o en grupos de varias persona.