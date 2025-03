El Comité Político de la organización crea comisión de arbitraje para escoger la candidatura presidencial de comicios del 2028 en el primer trimestre de 2026

Una nueva crisis se avecina en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) esta vez por la decisión de ayer del Comité Político de adelantar la elección de la candidatura presidencial de las elecciones de 2028 para el primer trimestre de 2026, a pesar de la advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) y la falta de consenso interno para tomar la decisión.



La reunión de ayer que decidió el tema, inició a las 10:00 a.m. y concluyó pasadas las 3:00 p.m., luego de un intenso debate que implicó más de 30 exposiciones sobre la decisión. En la votación se expresaron en contra, entre otros, los dirigentes Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, José Dantés, Andrés Navarro, Rubén Bichara y Abel Martínez. Este último no asistió al encuentro pero envió una comunicación en la que hizo constar que no respalda la medida e incluso dejó entrever que podría acudir a los tribunales. Anteriormente, Gonzalo Castillo, envió una comunicación al secretario general, Jhonny Pujols, en la que dijo que lo excluyan de la lista de aspirantes.



“En el primer trimestre del 2026 se estableció el consenso para que exista un solo aspirante presidencial del PLD, en coordinación con la sociedad dominicana, de modo que pueda ser seleccionado en el 2027 como dice la Ley de Partidos Políticos”, expuso Pujols cuando informó el resultado de la reunión de acuerdo con un comunicado del PLD.



Para esos fines, el PLD integró una comisión encargada de arbitrar y fomentar la unidad entre los aspirantes a la candidatura. compuesta por Lidio Cadet, su coordinador, Alejandrina Germán y Melanio Paredes, del Comité Político. Además en ella estarán representados todos los dirigentes que presenten sus aspiraciones a la candidatura en un plazo de 30 días a partir de la fecha.



Si el nivel de radicalización que han mostrado algunos dirigentes persiste, es probable que el PLD enfrente una nueva crisis que provoque nuevas renuncias o expulsiones como ha ocurrido en el marco del X Congreso de renovación. Producto de las contradicciones internas, el PLD expulsó a Carlos Amarante Baret y Domingo Contreras renunció, ambos del Comité Político.



En el marco de la elección de la candidatura en las pasadas elecciones, renunció Julio César Valentín, quien fundó una nueva organización junto a otros dirigentes que también abandonaron las filas del PLD.



Acción PLD desafía JCE



La decisión del PLD de definir una candidatura presidencial única en el primer trimestre del próximo año desafía a la JCE que en menos de un mes ha advertido en tres ocasiones a los partidos y sus dirigentes para que respeten los plazos de ley para la escogencia de las candidaturas, la precampaña y campaña electoral.



“El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones establecidas en la Ley 33-18, en su artículo 78, numeral 8, al establecer que los aspirantes que inicien campaña antes del período oficial serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura, lo que significa que no podrán ser inscritos ni reconocidos como candidatos en las elecciones por los órganos de la administración electoral”, advirtió la JCE en el último comunicado.



El órgano comicial también ha advertido que las candidaturas electas fuera de tiempo podrían enfrentar cuestionamientos de legalidad. “Cualquier acción de promoción política fuera de los plazos legales podría derivar en afectar negativamente la legalidad de las posibles precandidaturas y candidaturas; por lo que enfatizamos el compromiso de aplicar estrictamente las sanciones establecidas, garantizando así la equidad, transparencia y el respeto al principio de legalidad”, señaló.



La JCE además ha especificado las actividades políticas que están prohibidas en esta etapa del ciclo electoral. “Esto incluye, consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualesquiera de los niveles de elección”, detalló en el último comunicado.



El órgano electoral ha advertido además que jugará su rol de garantizar la equidad en la competencia interna de las organizaciones y entre partidos. “Este órgano, además tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a una competencia igualitaria a lo interno de las organizaciones políticas, razón por la que, la definición de precandidaturas y candidaturas, antes de los plazos establecidos en la ley, genera un escenario de inequidad en la contienda interna que viola principios constitucionales”, expuso.



Consideró que el hecho de que una organización política defina anticipadamente candidaturas no solo está prohibido, sino que también generaría una desventaja para los demás miembros aspirantes que tengan intenciones de postularse cuando se inicien los plazos legales, porque no tendrían el mismo tiempo para estructurar su proyecto político y recabar los apoyos necesarios.



“Por ello, la Junta Central Electoral debe velar por que todos los y las aspirantes tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Por tanto, de acuerdo con la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas”, refirió.



La JCE recordó que la campaña electoral, en cambio, empezará con la proclama oficial de la JCE, emitida a más tardar 70 días antes de los comicios.

Abel Martínez fue candidato presidencial las pasadas elecciones.

Abel se defenderá en todos escenarios

El excandidato presidencial del PLD reiteró que aspirará a la candidatura presidencial del PLD, pero advirtió que la votación debe hacerse en el plazo establecido por la ley. “Reafirmo mi firme e inquebrantable determinación de optar por la candidatura presidencial para representar con dignidad y compromiso a nuestro partido en las elecciones del año 2028”, dijo.

“Bajo ninguna circunstancia, estoy de acuerdo con que se utilicen métodos como primarias, aclamaciones o cualquier otro mecanismo similar fuera del plazo establecido por la ley para elegir al candidato o candidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. La selección debe realizarse estrictamente dentro del marco legal correspondiente, respetando los tiempos y procedimientos institucionales”, dijo Martínez.



Advirtió que si se plantea la intención de escoger la candidatura presidencial con anticipación, es decir, antes de 2027, tanto la fecha como el método de selección deberán ser establecidos con el absoluto consenso y acuerdo de todos los aspirantes presidenciales. @ “Considero imprescindible la implementación de un protocolo institucional que regule las aspiraciones presidenciales dentro del partido.