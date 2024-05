El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunirá el próximo lunes para recibir el informe final del pasado proceso electoral y realizar la evaluación correspondiente, confirma Charles Mariotti, secretario general.



La convocatoria a los integrantes del organismo ejecutivo político del Comité Central del PLD es para las 10.00 de la mañana del lunes que contamos a 27 del corriente mayo en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.



Oficialmente desde la Secretaría General se ha informado a cada uno de los integrantes del organismo de dirección.



“Recibiremos los informes de las diferentes demarcaciones del país y lo concerniente al tema electoral para hacer la evaluación partidaria de dicho proceso”, explicó Charles Mariotti, secretario general del PLD al confirmar la convocatoria.



“Próxima reunión del Comité Político lunes 27 de mayo 10:00 a.m. Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, ha sido el mensaje enviado por el sistema de mensajería digital interna del PLD a los miembros del Comité Político, mensaje que ha sido reforzado con llamadas telefónicas.



Para Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los resultados obtenidos por esa organización política en las elecciones presidenciales del pasado domingo no significan la desaparición. “Lo vivido no significa la muerte de la institución”, escribió Domínguez Brito en su cuenta de X, antigua Twitter.