Ratificado como líder del PLD, Medina podría salir favorecido en una reforma constitucional que lo habilite

Favorecido por la coyuntura y con un periodo de gobierno fuera del poder, el liderazgo de Danilo Medina resurgió con fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y podría colocarse también en posición de ventaja en la oposición, si se concreta una reforma a la Constitución que lo habilite para volver a ser candidato presidencial.



Luego de las elecciones de este año, a pesar de que la organización tuvo un pobre desempeño electoral que obligó al partido morado a adelantar el X Congreso y someterse a una “evaluación profunda” de la causa de su desconexión con el electorado, Medina se ha ratificado como líder de la organización.



En la primera reunión del Comité Político, Medina informó que no estaría interesado en continuar en la Presidencia del partido morado, sin embargo, una avalancha de apoyo a lo interno se ha manifestado para que continúe al frente del PLD. Además de un documento firmado por el 90% de los integrantes del Comité Central, en el encuentro del pasado domingo, el expresidente fue aclamado y ovacionado por sus compañeros.



El PLD fijó la fecha de inicio del X Congreso para el 30 de este mes y concluiría en septiembre con la elección de las nuevas autoridades y los integrantes del Comité Central y el Comité Político.



A raíz de sus declaraciones en la reunión del Comité Central de que terminó la “oposición light” parece que Medina tiene la mirada en jugar un papel más relevante en la oposición que el de hace casi cuatro años, transcurridos desde el 2020, cuando dejó el poder, hasta las pasadas elecciones del 19 de mayo. “El tiempo de la oposición light se acabó”, proclamó Medina.



En el actual contexto político, si Medina queda habilitado la realidad política del PLD como partido opositor sería distinta. Aunque la organización quedó en tercer lugar, no menos cierto es que logró una votación mucho mayor que la de la FP en las municipales del 18 de febrero pasado y casi un empate en los niveles congresuales.



En el nivel presidencial fue el peor desempeño del PLD, solo 10%. La votación de la organización refleja la fortaleza de su liderazgo local y la debilidad en el liderazgo nacional, pero si Medina logra activar llenaría ese vacío del líder nacional que necesita el PLD.



Una participación activa de Medina y la posibilidad de que sea habilitado, sin dudas que cambiaría el panorama opositor. La Fuerza del Pueblo ( FP) quedó como segunda fuerza política tras las pasadas elecciones, sin embargo, las votaciones evidenciaron la debilidad de su liderazgo local. Leonel Fernández también quedó como el principal líder de la oposición, pero si Danilo se activa, esa realidad también quedaría en discusión.



Medina es uno de los políticos que más influencia ha tenido en el poder. Además de dos periodos como presidente de la República (2012/2020), manejó una importante cuota de poder en los gobiernos de Leonel Fernández.



Para el 1994 era presidente de la Cámara de Diputados. Tras la salida del PLD del poder en 2020, fue escogido presidente de la organización en marzo de 2021.



El jurista y especialista en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, considera que una reforma constitucional que toque solo el artículo 124 de la Constitución no habilitaría a Medina, pues necesita además eliminar la vigésima disposición transitoria de la Constitución que mantiene jubilado para candidato al expresidente.



“Entiendo que no lo habilitaría. Por la propia literalidad del transitorio. Sin embargo, para la mayoría de la doctrina constitucional dominicana, que no comparto, la reforma constitucional produce un ‘borrón y cuenta nueva’ o ‘reset’ -pues la Constitución equivocadamente se aplicaría para el futuro- lo que habilitaría a todos los expresidentes, como ocurrió con Hipólito Mejía y Leonel Fernández, que han podido aspirar en 2012 Mejía y en 2020 y 2024 Fernández”, expuso.



Agregó que para eso evitar la rehabilitación que está muy y más que equivocada doctrina postula, se requeriría entonces necesariamente incorporar un artículo constitucional transitorio que concreta y expresamente prohíba a Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader aspirar a un mandato presidencial adicional”, sostuvo Jorge Prats.



El artículo 124 de la Constitución sobre la elección presidencial establece: “Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.



En tanto, la vigésima disposición transitoria de la Carta Magna establece: En el caso de que el presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.



El presidente Luis Abinader ha garantizado que una reforma a la Constitución no tocaría el artículo 124 relativo a la elección del presidente de la República. Sin embargo, no se ha descartado la posibilidad de que finalmente se cambie el modelo que jubila a los presidentes luego de dos periodos de gobierno.

Danilo también tiene retos que debe superar

El expresidente Danilo Medina en marzo de 2022, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata. El exmandatario se sometió a un tratamiento médico en Estados Unidos, que según informó fue exitoso. Además de su situación de salud, Medina de 72 años, tiene que lidiar con el impacto que ha tenido en su imagen y la del PLD, varios casos de corrupción que involucran familiares del expresidente como sus hermanos Alexis y Magalys Medina y exfuncionarios tan cercanos como el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Hacienda, Donald Guerrero. También está sometido a la justicia por casos de corrupción el exprocurador, Jean Alain Rodríguez. Medina tendrá que trabajar en esta etapa para recuperar la imagen del PLD afectada por los casos de corrupción. En varias ocasiones el expresidente ha dicho que no le interesa volver a ser candidato a la Presidencia del país.