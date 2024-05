ESCUCHA ESTA NOTICIA

Barahona, RD.- La candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo (FP) en esta provincia, Ninorca Cocco, acusó al oficialismo de intentar despojarla de la nominación a la Cámara Baja, pero advirtió que fue ella quien ganó una de las tres diputaciones en las elecciones del pasado domingo 19 de mayo.



Cocco, a través de una nota de prensa enviada a los medios, dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quiere atribuirse haber ganado las tres diputaciones de la provincia, cuando ellos saben que no ha resultado así.



Reveló que por el método de D’Hondt o de escrutinio proporcional plurinominal para asignar los puestos en el Congreso de los diputados, es a ella a quien corresponde una de las tres diputaciones de esta provincia y no todas para el partido oficial como han intentado hacer creer a la opinión pública.



Advirtió que tanto ella como el partido que la postuló: Fuerza del Pueblo no se dejarán “arrebatar” la candidatura ni que se vulnera la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones celebradas el pasado domingo por los más de 133,000 personas hábiles para votar en esta demarcación territorial.



“Ni nosotros ni el partido dejaremos que nos arrebaten la nuestra que en buena lid nosotros obtuvimos en el pasado proceso electoral y la vamos a defender, por tanto, la voluntad de los electores de esta provincia Barahona, que se expresó en las urnas en las elecciones del pasado domingo”, dijo Cocco en la nota a los medios de comunicación.



Reveló que en las próximas horas estarán en la Junta Electoral de Barahona para exigir al organismo revisar los votos o volver a aplicar el método de D’Hondt para dejar claro que ha sido ella quien obtuvo la diputación por la provincia Barahona.



Acusó al oficialismo de intentar confundir a la comunidad local, regional y nacional al establecer que obtuvieron las tres diputaciones cuando la realidad es que no es cierta esa información ni corresponde a la verdad de los hechos.