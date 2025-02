Entidades de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue) y los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), expresaron ayer su respaldo a la reiterada advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la campaña a destiempo.



“Pienso que la Junta, luego de estas advertencias y estas sugerencias que ha venido dando, que no es la primera en estos días, creo que la Junta también debe empezar ya a poner en movimiento los sistemas de consecuencias porque la verdad es que el país no se merece que los partidos estén permanentemente con un proselitismo, además eso desgasta el ejercicio de la política, entonces creo que la Junta Central Electoral, la sociedad dominicana la está apoyando en esa petición”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.



Sostuvo que las advertencias de la JCE tienen todo el respaldo de la entidad por considerarla necesaria y oportuna.



“Saludamos esa advertencia, porque cómo es posible que habiendo concluido recientemente un proceso electoral estén los partidos en campaña, violando la ley del Régimen Electoral y la ley de Partidos, no podemos someter a esta sociedad desde ahora a ciertos niveles de tensión por parte de los partidos”, expuso.



Igualmente, sostuvo que los partidos deben entender que la sociedad tiene derecho a vivir sin sobresalto y en armonía.



De su lado, Feliciano Lacen, presidente del Codue, criticó que los funcionarios usen sus cargos como puente para posicionar sus candidaturas y así como las encuestas que se publican en referencia a posicionamiento de candidaturas presidenciales.



“Creo que la Junta debe poner en acción lo que dicen las leyes antes de que haya una efervescencia más grande porque la situación se puede salir de control”, expuso. Agregó que la JCE también debe regular lo relativo a la publicación de encuestas sobre el posicionamiento electoral de los dirigentes a lo interno de los partidos.También criticó los funcionarios que tienen proyectos presidenciales porque, supuestamente, usan eso para promoverse porque no se sabe cuándo son funcionarios y cuándo candidatos. “Todos las que estén mencionándose para cargos presidenciales deben ser separados de su función porque eso es un problema”, dijo.



De su lado, el vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, llamó a la JCE a prohibir la publicación de encuestas con posicionamientos sobre aspirantes presidenciales y dijo que su partido respalda la advertencia del órgano electoral.



“Hay medios de comunicación publicando encuestas con intenciones claras de promover candidaturas y la Junta no ha hecho nada y debe prohibirlas”, expuso. Sostuvo que su partido está en el marco de la ley y que en este momento está concentrado en el Congreso interno que ya avanzó en la aprobación de los temas y en los días por venir se abrirá el proceso interno para la elección de nuevas autoridades que debe concluir en abril.

PLD dice que respeta la ley y apoya la JCE

José Dantés, miembro del Comité Político del PLD y titular de asuntos jurídicos, sostuvo que la organización siempre ha sido respetuoso de la ley y que la advertencia de la JCE es una reiteración de lo que establece la legislación, pero que tomarán nota. “La decisión que tome el PLD deberá ajustarse a lo que permite la Constitución, la ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, porque creemos en el fortalecimiento institucional”, aseguró.