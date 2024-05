El candidato presidencial del PRM afirma que si fuera reelecto impulsaría esas reformas mediante consenso

El candidato a la reelección presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó ayer que en los próximos cuatro años en la República Dominicana deben producirse una serie de reformas que siguen pendientes, aunque señaló que estas no son radicales ni revolucionarias.



Al participar en un encuentro empresarial de todos los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Abinader indicó que en el país hay muchas reformas por hacer y, entre ellas mencionó la Seguridad Social, la Policía Nacional y la parte fiscal, que serían discutidas en consenso para un gran pacto que cumpla los tiempos que cada uno de esos temas tienen, en caso de ser elegido nuevamente.



“Yo creo que en los próximos cuatro años tenemos una enorme, gran y casi única oportunidad de hacer las grandes reformas a favor del pueblo dominicano que necesita y que requiere este país. Estamos optimistas, yo estoy optimista. Esto no quiere decir que no van a aparecer problemas, eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Lo que sí es que estamos preparados para enfrentar esas dificultades”, expresó el actual presidente de la República.



Abinader enfatizó que la forma de operar de la gestión de gobierno que preside ha sido buscar siempre los consensos y remarcó que así seguirá siendo. “Incluso, hasta nos han criticado por eso y yo digo que nos sigan criticando porque eso será la forma en que vamos a continuar haciendo nuestro gobierno”, sostuvo.



Avances



A juicio de Abinader, el país ha ido avanzando en diversas áreas como la económica, la institucional y social, pero entiende que para seguir ese trayecto hay que hacer ajustes y reformas.



“Y estos ajustes y estas reformas, que no son radicales ni revolucionarias, pero sí necesarias, las podemos hacer. Para que tengan la efectividad necesaria, tienen que ser consensuadas con los sectores del país y ese ha sido siempre un modus operandi de nuestro gobierno de tener siempre y buscar siempre el consenso. Hoy estamos mejor que hace cuatro años. Hemos avanzado”, puntualizó.



Sobre la parte social, indicó que los avances se pueden ver en una sociedad más pacífica y que tiene más confianza en las instituciones gubernamentales. “Y eso es importante mantenerlo y ese es uno de nuestros objetivos principales, mantener esa confianza que tiene el país en las instituciones del Gobierno”, dijo.



Cita retos que se tienen por delante



En su alocución ante el sector empresarial del país, Abinader indicó que para un nuevo gobierno hay muchos retos que enfrentar como seguir eficientizando la administración pública; mejorar el sector eléctrico, especialmente en el área de la distribución; la reforma en la Policía Nacional; en la parte de la Seguridad Social, dar importancia a la atención primaria y mejorar, de manera integral, el sistema de salud del país; y atender las necesidades de infraestructuras, sobre todo las que tienen que ver con el transporte masivo.



Reconoció que entre los desafíos para lograr esto figuran los recursos que se necesitan para ejecutar cada uno de estos proyectos. Igualmente, indicó que en un nuevo período es necesario seguir trabajando por más transformaciones digitales y por un Gobierno más eficiente, como se ha ido encaminando con el programa Burocracia Cero.



RD podría duplicar su economía en poco más de una década



Tras resaltar el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos tres años, con un promedio de 6.5 %, el presidente Luis Abinader y candidato a la misma posición, indicó que si estos niveles se mantienen; si se mejora en competitividad, seguridad ciudadana y eficiencia del Estado, esta nación en poco más de una década podría duplicar su economía.



Afirmó que aplicándose las mismas estrategias que han hecho de la economía más sólida, además de duplicarse la economía, la República Dominicana podría entrar al renglón de países de ingresos altos.



“Recuérdense que el per cápita ya de 8,600 dólares por persona que era en el 2019, ya hoy está en 11,300 dólares por persona”, ejemplificó.



“Lo que estoy diciendo no es una ilusión, es una realidad con lo que ha pasado y el crecimiento que ha tenido el país en los últimos cuarenta años”, agregó.



El candidato presidencial del PRM, destacó que hay muchos nichos de negocios que se pueden explorar y desarrollar en el país. “Yo he dicho y reitero aquí que la fortaleza la economía dominicana es su diversidad, su diversa matriz en diferentes áreas de la de la economía y de la producción”, destacó.



Expresó su confianza en áreas como los semiconductores, en la parte de la zona franca, donde dijo, el país ha demostrado que puede ir avanzando en manufactura, en términos tecnológicos y con los dispositivos médicos.



Sobre el sector agropecuario, Luis Abinader explicó que cada vez se está haciendo más eficiente en términos de productividad y en general de todos sus productos.

Reconoce aportes de todos los candidatos

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, reconoció los aportes de los candidatos presidenciales para la realización de un proceso electoral caracterizado por debates de propuestas. Manifestó que lo que se está viviendo en República Dominicana puede parecer algo común, pero es cada vez menos frecuente en la región. “El debate de propuestas ha caracterizado este proceso electoral, lo cual es un ejemplo para otros países que debemos procurar hacer una norma. La madurez del liderazgo político nacional ha contribuido a este ambiente”, expresó.



Marranzini aprovechó la oportunidad para motivar a todos los dominicanos a que acudan de forma masiva a ejercer su derecho al voto el próximo domingo 19 de mayo y consideró: “Sólo cumpliendo con nuestro deber cívico podremos definir el futuro que queremos para nuestro país”.