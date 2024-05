El PLD adelantó el congreso para escoger las nuevas autoridades y la FP pospuso reunión Leonel-Abinader

Las cúpulas de los partidos de oposición se reunieron ayer y tomaron medidas y decisiones de alto impacto político. Mientras la Fuerza del Pueblo (FP), principal partido de oposición pospuso sin fecha la reunión pautada entre el presidente de la organización, Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) adelantó el congreso para escoger nuevas autoridades sin la participación del presidente y líder de la organización, Danilo Medina y del secretario general, Charlie Mariotti.



“Queda claro que el presidente del partido y el secretario general no van a optar por posición alguna durante el congreso”, dijo Mariotti al resumir los temas tratados.



Aclaró que mientras dure el congreso la máxima autoridad del partido recae en la comisión organizadora.

“El presidente del partido y el secretario general, no van más, pero tenemos que esperar, dar cumplimiento a los estatutos, porque esto no es cuestión de lo que quiera yo, o quiera Jaime David o lo que quiera Cristina, cualquier miembro del CP o el CC que sienta que le vulneraron sus derechos va para el Tribunal Superior Electoral”, apuntó. La reunión del Comité Político del PLD comenzó pasadas las 10:00 de la mañana con la participación de 40 de los 45 miembros del Comité Político y en el encuentro, tanto Medina como Mariotti, anunciaron que no se presentarán en el Congreso para ocupar ningún cargo electivo. El órgano designó a Cristina Lizardo como coordinadora de la Comisión Organizadora del Congreso que fue pautada para agosto pero iniciará en junio.



Entre los dirigentes que se ausentaron figuran Francisco Javier García y Domingo Contreras.

Mariotti informó que el Comité Central fue convocado para el domingo 9 de junio, a las 10:00 de la mañana en la Casa Nacional del PLD para ratificar a la comisión organizadora del congreso y escoger los tres miembros que le corresponden según el mandato estatutario.



El Comité Político designó a Cristina Lizardo, Jaime David Fernández Mirabal, Johnny Pujols, Mayobanex Escoto, Margarita Pimentel y José Dantés Díaz, Mariotti dijo que la fecha de apertura oficial del X Congreso Ordinario, con nombre pendiente de designación, será el 30 junio, día del aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch y Día de Confraternidad Peledeísta.



El PLD tomó la decisión de adelantar el Congreso luego del resultado de las elecciones del 19 de mayo en las que esa organización quedó en tercer lugar con 10% en el nivel presidencial, solo 13 diputados y sin representación senatorial.



El secretario general del PLD detalló que en los primeros 15 días del mes de julio se hará una revisión estatutaria, y que durante todo el mes de agosto se realizará la elección del nuevo Comité Central, que va a ser escogido en función del número establecido por el congreso en la revisión estatutaria.



Agregó que ese nuevo Comité Central escogerá a los miembros del Comité Político, también de acuerdo con lo que decida la revisión estatutaria.



El PLD adelantó a más de un año la escogencia de nuevas autoridades debido a que sus actuales directivos fueron elegidos en 2021.



Reunión Leonel-Abinader en pausa



Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP, sobre el encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que “la Dirección Política de la FP le propuso a nuestro líder (Leonel Fernández), la posposición de dicho encuentro, hasta tanto se concluya con el proceso de discusión interno del pasado proceso electoral”.



La presidencia de la República anunció el pasado jueves que sostendría un encuentro con los excandidatos presidenciales, Abel Martínez y Leonel Fernández. Ambos excandidatos de los partidos de oposición recibieron una avalancha de críticas de dirigentes de la cúpula. El equipo de Fernández informó que el encuentro fue pospuesto para el próximo domingo debido a un proceso gripal que afectó al expresidente.



En cuanto al Congreso para la escogencia de las autoridades, la FP acordó hacer una evaluación de “abajo hacia arriba” sobre el pasado proceso electoral y hacer una auditoría sobre las votaciones del 19 de mayo y el 18 de febrero.



También convocará a la Dirección Central y luego a los presidentes provinciales y municipales para conocer sus opiniones sobre el futuro de la organización.



La FP tiene programa su congreso para la elección de las autoridades y los integrantes de los distintos organismos para noviembre de este año.



Las autoridades de la organización son provisionales incluido el presidente y secretario general. Las declaraciones las ofreció la FP a los periodistas luego de la reunión de la Dirección Política. En el encuentro, los miembros conocieron un informe general sobre el desempeño electoral de la entidad política que lidera la oposición en el país.



En el encuentro se conoció además el informe del secretario de Asuntos Electorales de la FP, Luis Toral, sobre los resultados finales obtenidos en el proceso recién finalizado.



La entidad política que dirige Leonel Fernández, en su primera reunión después de concluido el proceso electoral del presente año, analizó la puesta en marcha de una programación de actividades inmediatas.

El encuentro se realizó en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción, en el sector de Gascue. Al inicio del encuentro los integrantes del alto organismo hicieron un minuto de silencio, en honor al exmiembro de la DP y fundador de la organización, Franklin Almeyda, cuyo nombre lleva el salón de reuniones de la Casa del Pueblo. Además, fue presentada como integrante de la Dirección Política, la excandidata vicepresidencial, Ingrid Mendoza.



En lo relativo al desempeño electoral, en el nivel presidencial, encabezado por Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo consiguió un 28.8% de apoyo del electorado; mientras que, en el congresual logró quedarse con tres senadores, Omar Fernández, Félix Bautista y Eduardo Espiritusanto y 28 curules en la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tras el resultado de las elecciones en las que quedó como partido minoritario también anunció un proceso de revisión a lo interno de la organización. En el PRD el periodo de elección de las autoridades, que encabezan Miguel Vargas y Peggy Cabral, vence en dos años, es decir en 2024.



Dirección Ejecutiva PRM se reúne hoy

El presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, informó que los miembros de la Dirección Ejecutiva de la organización han sido convocados para hoy a las 5:00 de la tarde en el local principal de la organización.



El presidente Luis Abinader, miembro de ese órgano, está fuera del país en un viaje oficial que lo llevó a una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Francisco y una reunión con el presidente de Italia. La Dirección Ejecutiva del PRM está integrada por 60 miembros. La pasada semana el presidente Abinader sostuvo una reunión con los presidenciables de su partido a la que asistieron seis aspirantes. Ayer, David Collado, miembro de la cúpula del PRM y ministro de Turismo, declaró que no es prudente hablar de aspiraciones presidenciales cuando acaba de pasar un proceso de elección.



El proceso de escogencia de las autoridades del PRM está pautado para el 2026, año en que vence el periodo de las actuales autoridades.



El presidente del PRM, aclaró que no tiene proyecto presidencial en el PRM para el 2028. Los estatutos del PRM prohíben al presidente y secretaria general aspirar a la candidatura presidencial mientras ocupan esos cargos.