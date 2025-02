La comunidad venezolana en la República Dominicana solicitó ayer a las autoridades migratorias del país reactivar el programa de regularización de sus nacionales que residen en esta nación, que actualmente se encuentran con documentos vencidos.



Tras reconocer lo agravante del cierre de la embajada y consulado de Venezuela, los venezolanos claman al Gobierno dominicano la reapertura del plan de regularización que duró apenas unos meses y a través del cual sólo 40 mil pudieron inscribirse en abril de 2021.



En un documento compartido por José Gómez, presidente de la Asociación de Venezolanos en San Cristóbal y Gina Caldera, directora de la plataforma Globalízate, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, estos sostienen que el Gobierno ha hecho una promesa de continuar con el programa, pero desde hace tres años no se ha materializado.



Entre sus inquietudes figura, además, el retraso en la renovación del Carnet de PNV (Plan de Normalización de Venezolanos), porque están dando citas para enero 2026, incluso a personas que tienen entre cinco y seis meses en espera de evaluación.



Igualmente, solicitan una ampliación de los lapsos dentro del plan, debido a que el que fue abierto anteriormente, abarcaba a personas que llegaron a la República Dominicana hasta 2020.



Al hablar sobre los inconvenientes que enfrentan los venezolanos actualmente, José Gómez y Gina Caldera, refieren la dificultad de tramitar cualquier documentación para niños, tanto los nacidos o no en territorio dominicano. “La mayoría de los quedaron fuera del plan eran niños pues los padres priorizaron su inscripción por un tema económico. Más del 56 % de los niños están afectados por el cierre de la embajada. No tienen pasaporte, o no lo tienen vigente y eso no les permite ni renovar ni incluirse en ningún plan”, explican en un documento compartido.



Señalan que con el cierre de la embajada/consulado venezolano se agrava la crisis, porque no pueden ni siquiera tener un salvoconducto para salir a otro país para explorar la posibilidad de sacar documentación como pasaportes en otro país en donde sí haya consulados o, en su defecto, regresar a Venezuela.



“Estamos haciéndole un llamado de atención en el marco del respeto, en el marco de la humildad y del compromiso de querer hacer las cosas bien, de tener una migración ordenada, segura y regular es que este plan sea reabierto al menos por treintas días más para que todas aquellas personas que por distintos factores no pudieron registrarse en el año 2021 lo puedan hacer en este momento. Somos una migración de vocación de permanencia, somos una migración que ha demostrado querer hacer las cosas desde el punto de vista positivo para el desarrollo del país”, expresó Gina Caldera directora de la plataforma Globalízate en Despierta con CDN.



En el proceso que implementó el Estado desde enero de 2021 hasta octubre de 2022, más de 40 mil personas venezolanas que viven en República Dominicana se inscribieron para regularizar su estatus migratorio en el marco del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV). Con este proceso, se permitió la extensión de permanencia, así como permisos de no residente en las categorías de estudiante o trabajador temporero a los venezolanos.