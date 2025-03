El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó de “imprudencia” la convocatoria a la marcha hacia el Hoyo de Friusa que encabeza el movimiento La Antigua Orden Dominicana, por entender que “se puede salir de control” debido a la situación que se vive con Haití.



Al respecto, exhortó a los dominicanos a manejarse con el mayor nivel de sensatez y prudencia posible para mantener la rigidez y seguridad en la frontera con la vecina nación.



“Es la primera ocasión que vemos una situación tan delicada, tan complicada, cuando ya vemos que ese país sigue siendo controlado por bandas”, advirtió.



Mientras que diputados de la oposición mostraron su respaldo a la marcha y exigieron al Gobierno protección para quienes acudirán al encuentro.



Rafael Castillo, vocero de los diputados de Fuera del Pueblo (FP), indicó que hace los aprestos para ver si participa en la marcha.



De su lado, Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), indicó que la protesta es un grito de impotencia de los dominicanos contra el Gobierno, por la ineficacia en que trata el tema haitiano.



Seguimiento al a incidente



Mientras que el presidente Luis Abinader informó que las autoridades están dando seguimiento al grupo de obreros haitianos que se amotinaron el pasado sábado en una obra de construcción en Uvero Alto, Verón-Punta Cana.



Este incidente, que generó un conflicto en el lugar de trabajo, involucró a varios haitianos y resultó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de un trabajador y varios arrestos.



Tras el altercado, la Policía detuvo a seis haitianos involucrados en el conflicto. Además, un dominicano identificado como Héctor Ramírez, de 45 años, fue detenido por ser el autor de los disparos que ocurrieron durante el incidente.



Ramírez se encuentra hospitalizado debido a los golpes recibidos de parte de los obreros haitianos en represalia por su acción. El fallecido fue identificado como Pierre Frisnord, un haitiano de 29 años que trabajaba en la construcción.



Sobre esta situación, Abinader destacó que el gobierno está interviniendo en diversas zonas del país donde se concentra una gran cantidad de inmigrantes, especialmente haitianos, quienes trabajan principalmente en la construcción.



Recordó que recientemente se han realizado operativos en sectores como El Hoyo de Friusa para abordar la situación de los inmigrantes irregulares, y que estos operativos se siguen llevando a cabo de manera constante.



El presidente aseguró que las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), han llevado operaciones militares y policiales en la comunidad del Hoyo de Friusa, donde reside una gran cantidad de inmigrantes haitianos.



Abinader enfatizó que no existe ningún lugar en la República Dominicana donde las fuerzas del orden no puedan ingresar para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. “No es cierto que haya un territorio en el que la policía no pueda entrar, ni en el que los organismos del orden no puedan actuar”, aseguró.



El Ministerio de Interior y Policía autorizó ayer, mediante resolución, que La Antigua Orden Dominicana realice durante cuatro horas la marcha pacífica hasta el Hoyo de Friusa, en Bávaro.



La entidad precisó que la marcha será “siempre y cuando sean utilizadas las aceras de las vías”, sin alteración del orden público y la seguridad del Estado.

Anuncia plan para reducir trabajadores extranjeros

El presidente Luis Abinader anunció ayer que el gobierno está trabajando en un plan estratégico para ir eliminando gradualmente la presencia de trabajadores extranjeros haitianos en el sector de la construcción, que laboran de manera irregular en el país.



Durante LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado sostuvo que la iniciativa ha sido diseñada en colaboración con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Cámara Dominicana de la Construcción, con el objetivo de tecnificar el sector y promover una mano de obra local más calificada.



Abinader destacó que este esfuerzo comenzó hace más de un año y medio y tiene como propósito también eliminar la mano de obra extranjera en el sector Agrícola. “Estamos tomando acciones para reducir la presencia de este personal en la construcción, y también en el sector agrícola”, subrayó.

Por otro lado, miles de ciudadanos marcharán este domingo bajo el lema “Exigimos Transparencia”, para demandar la intervención urgente de las autoridades el sector de Hoyo de Friusa, como “El Pequeño Haití”, que se ha convertido, según denuncian, en un foco de delincuencia organizada.