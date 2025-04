El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) han anunciado que el destacado periodista Manuel Quiterio Cedeño fue seleccionado como el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2025.



El premio es un reconocimiento a su invaluable trayectoria y su significativo aporte al desarrollo del periodismo y la comunicación en el país.



Al recibir la noticia de la decisión unánime del jurado, por parte del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el experimentado periodista expresó su agradecimiento por tan importante distinción. “Yo lo agradezco y quiero decirles que pueden estar seguros de que, quien les habla, no está convencido de que ha terminado su labor. Yo seguiré siendo periodista, dando clases en la universidad, trabajando comunicación hasta el último día”, expresó el veterano periodista.



Quiterio Cedeño enfatizó que seguirá con su labor con el mismo compromiso y con el mismo sentido ético que le ha caracterizado durante sus años de ejercicio. “Me siento muy orgulloso de lo que he hecho”, subrayó.



Al anunciar la elección, el ministro De Camps felicitó a Quiterio Cedeño al tiempo que agradeció “porque la labor que usted ha desarrollado durante todos estos años no es en vano, se aprecia, se agradece y esta es una pequeña muestra de ese agradecimiento”.



Entre tanto, el presidente del CDP, Aurelio Henríquez, indicó que la elección de Quiterio Cedeño se debe al historial de vida, su ejercicio ético, su gremialismo, su ejercicio profesional.



El jurado estuvo conformado por Eddy Pereyra, Secretario Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Persio Maldonado, presidente Sociedad Dominicana de Diarios; Oscar Peña, Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Rosa Medrano, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA); Alba Nelly Familia, directora de CDN, Canal 37; el periodista Néstor Estévez, y la directora de Comunicaciones del Minerd, Yahaira Brea.



Su carrera comenzó en el vespertino Última Hora y continuó en el diario El Sol, donde rápidamente ganó reconocimiento por su profesionalismo y capacidad para abordar los temas de mayor relevancia social. En 1979, Cedeño cofundó el periódico Nuevo Diario, un hito en la prensa dominicana, y en 1984 asumió la dirección del departamento de prensa de la Cancillería Dominicana. Ese mismo año, fundó el Centro de Información y Comunicación (CICOM), pionero en ofrecer servicios de comunicación estratégica, con un enfoque especial en el sector turístico, contribuyendo al posicionamiento internacional de la República Dominicana como destino turístico.