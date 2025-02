A casi dos meses de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) TC/0788/24 que permite las candidaturas sin necesidad de partidos políticos, las reacciones en torno a la decisión de la alta corte no se hacen esperar, a pesar de que se trabaja en un proyecto de ley para regular dichas aspiraciones.



La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) volvió a referirse al controversial tema, ayer, al igual que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quienes hablaron a su llegada al encuentro “Parlamentos y Prosperidad 2025”, en el Hotel Catalonia Santo Domingo.



Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la institución sin fines de lucro, consideró que, aunque la Junta Central Electoral (JCE) está inmersa en la elaboración de la normativa legislativa para “cumplir” con lo ordenanza del TC, lo más fácil sería que el Constitucional reconsidere o varíe su criterio, porque la figura de las candidaturas independientes no está consignada en la Carta Magna. Manifestó que el órgano constitucional ha variado su criterio “en muchas ocasiones”.



El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, secunda a la Finjus en su propuesta, al pedir que “ojalá y se pudiera revocar la decisión” del alto tribunal.



Castaños Guzmán enfatizó en que la Ley Suprema no contempla la figura de las candidaturas independientes, razón por la cual, a su juicio, a la JCE se le “está haciendo muy difícil” regular este tipo de candidatura.



“Nosotros tenemos un diseño constitucional en donde el monopolio lo tienen los partidos políticos. Entonces, cualquier candidatura independiente, como sucede en otros países, generalmente, se presentan vía un partido político. Eso pudiese ser una salida”, opinó.



Al abundar sobre el tema, el presidente de la Cámara Alta afirmó que desde que salió la sentencia siempre ha dicho que se debe buscar una solución colectiva al fallo, y que quien debe tomar la delantera es, precisamente, la Junta, debido a que es la que tendrá mayores dificultades si no se busca la forma de regularizar las candidaturas independientes.



Presidente emérito del TC reitera posición



Milton Ray Guevara reiteró la posición de que se necesita la intervención legislativa para hacer compatible la sentencia, emitida el 13 de diciembre de 2024, con el contenido sustancial de la Constitución. Dijo que esto obedece a que en el sistema político del país los partidos tienen el monopolio de la representación en el sistema electoral.

Instan a trabajar con tiempo proyecto de ley

Milton Ray Guevara está convencido de que hay tiempo suficiente para que la Junta Central Electoral pueda presentar el proyecto de ley y someterlo al Congreso, para que las cámaras legislativas lo conozcan. En ese sentido, exhortó a las cámaras legislativas a tratar la legislación “con tiempo” y no dejarla “para el último minuto”.



Destacó que ningún órgano del Estado está por encima de la Constitución de la República.