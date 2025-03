El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, visitó el pasado sábado la Urbanización Costa Verde en respuesta al llamado de esta comunidad para que intervenga ante la Alcaldía del Distrito Nacional y esta vuelva a reconocer al residencial como parte de su territorio tal como estuvo hasta el 2006.



El legislador fue recibido por una delegación del sector compuesta por Migdalia Durán, presidenta de la junta de vecinos; y los miembros de la directiva, Horacio Lamadrid (hijo); Belkis Rodríguez, encargada del protocolo; y Sergio Hernández, encargado de la Comisión de Reinserción de Costa Verde al Distrito Nacional.



En el encuentro también estuvieron presentes varias personalidades de la urbanización y los regidores Nerys Martínez y Rafael Gutiérrez de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.



Tras escuchar a los residentes y recibir la documentación y las evidencias que confirman que este sector sigue adherido al Distrito Nacional, Omar Fernández dijo que le quedaba claro con la presentación realizada que Costa Verde pertenece a su demarcación y que hará todo lo posible para que en términos municipales vuelva al Distrito Nacional.



“Yo lo presento con esto, me queda muy claro, y esto debería ser mi arma de reglamento que me ayude a defender el tema, si con esto no fuese suficiente, entonces me comunicaré con ustedes para juntos llevar esto a otras instancias que obliguen a las autoridades a reconocer a Costa Verde como parte del Distrito Nacional. Sea yo reconocido o no por la alcaldía, en el Senado represento a Costa Verde. De todo el Distrito Nacional tengo la obligación y el deber constitucional de hacer todo lo que tenga que hacer para que ustedes pasen de Santo Domingo Oeste en términos municipales, al Distrito que es donde pertenecen, así que cuenten conmigo”, así consta en una nota de prensa divulgada por la junta de vecinos.



Las palabras de introducción correspondieron a la presidenta de la junta de vecinos. “Deseamos definir esta situación, donde podamos apoyar a los dirigentes que verdaderamente nos representan, tener un servicio de calidad, tramitar nuestros documentos en la demarcación que verdaderamente nos corresponde, que respeten nuestras normas de la comunidad, que nos tomen en cuenta dentro de los programas de desarrollo urbanísticos del ayuntamiento del Distrito Nacional. Solo con hacer cumplir la Ley No. 163-01 volveremos a dignificarnos en la demarcación perimetral que nos corresponde”, sostuvo Durán.



La presentación estuvo a cargo de Sergio Hernández, encargado de la Comisión de Reinserción de Costa Verde al Distrito Nacional. En su exposición, mostró al senador Omar Fernández la certificación del Senado de la República Dominicana y todos los documentos, leyes y publicaciones que ratifican a Costa Verde como parte del Distrito Nacional.



“Desde el 2017 que recibimos la certificación del Senado estamos en esto. No es posible que en pleno 2025 mi senador sea Omar Fernández del Distrito Nacional, Rosalba Ramos sea mi fiscal del Distrito Nacional y entonces la alcaldía sea de otra demarcación”, cuestionó.



La organización comunitaria acusa a los ayuntamientos del Distrito Nacional y al del Santo Domingo Oeste de hacer una interpretación errónea de la Ley 64-05 que eleva a municipios a Los Alcarrizos y Pedro Brand; y afirma que esta legislación no modificó los límites del Distrito Nacional que están claramente establecidos en la Ley 163-01.

Residentes afirman que el ADN está en rebelión

En la presentación, los residentes mostraron copia de la sentencia 0172-23 del Tribunal Constitucional, que favorece al abogado Aquiles Machuca, residente y propietario en la urbanización Costa Verde. En ella, se ratifica en la página 31 y 32 que Costa Verde es del Distrito Nacional como lo establece la Ley 163-01. En consecuencia, Sergio Hernández recalcó que “el Ayuntamiento del Distrito Nacional está en rebelión frente a lo que dicta la Ley 163-01 e irrespetando lo que establece el Tribunal Constitucional en esa sentencia”. Cuando la reunión avanzó a la parte de preguntas y respuestas, Horacio Lamadrid, de la directiva de la junta de vecinos, mencionó que la Alcaldía calificó como un error que el sector Costa Verde estuviera incluido en la rendición de cuentas del 2023. “Ellos argumentaron que fue un error, cuando la ley establece que somos parte del Distrito Nacional, poniendo en tela de juicio toda la rendición de cuentas… Cabe resaltar que luego en la rendición de cuentas del 2024, removieron a Costa Verde de la publicación”, puntualizó. La urbanización, que es mencionada como límite oeste del Distrito Nacional en la Ley 163-01, recibió al senador en la Casa de Piedra de Costa Verde.