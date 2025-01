El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) advirtió que los apagones programados no están contemplados en la ley 125-01, por lo que son ilegales y, además, ponen en riesgo la salud de muchas familias debido a los cortes de energía.



Igualmente, la entidad de defensa de los consumidores denunció que las facturaciones no se están realizando conforme al consumo real, pues las quejas de los usuarios reflejan un incremento en las facturas que, en algunos casos, triplica los montos anteriores, incluso hay viviendas cerradas con facturas excesivas e injustificadas.



Onpeco entiende que los consumidores y usuarios no deben cargar con las deficiencias de las empresas responsables de proveer el servicio y que las pérdidas de las distribuidoras no deben ser transferidas a los consumidores.



En cuanto al riesgo para la salud, la entidad destacó que la interrupción de la cadena de frío en alimentos o medicamentos que requieren refrigeración genera un peligro para la salud de los usuarios.



Como ejemplo, la entidad mencionó a las madres lactantes que almacenan leche materna en refrigeradores, y exponen que este alimento esencial se daña cuando la cadena de frío se rompe, al igual que otros alimentos que necesitan refrigeración.



La institución lamentó que, en pleno siglo XXI, los dominicanos continúen sufriendo apagones, a pesar de los millones de dólares invertidos en subsidios al sector. Señaló que esta situación es inaceptable, especialmente porque el país sigue dependiendo de combustibles fósiles que encarecen el costo de la energía.



Onpeco recordó que, a finales del año pasado, abogó por una transición hacia la energía solar, y propuso eliminar las cargas impositivas sobre la importación de paneles solares, para promover una transición energética que independice al país de las importaciones de combustibles fósiles.