El secreto de las habichuelas guisadas de doña Natividad es su sazón natural, elaborado a base de cebolla, ajo, cilantro ancho, sal, orégano, auyama, unas hojas de laurel y un toquecito de aceite verde, con el que pone punto final a la receta que unas horas después servirá a los estudiantes del Liceo San Martín de Porres, del municipio Yamasá, provincia Monte Plata.



El menú del día es: arroz blanco, habichuelas guisadas, huevos con vegetales al horno y guineos maduros.

La dama, oriunda de Santo Cerro, La Vega, llegó al pueblo con apenas 13 años, durante la dictadura de Trujillo, y con el paso del tiempo echó raíces en esta comunidad situada al sureste del país en la que formó familia y logró superar toda clase de obstáculos a fuerza de voluntad, trabajo y sacrificio.



“Mi vida ha sido muy interesante”, dice sonriendo, mientras revuelve el gran caldero de habichuelas. ¡Y sí que lo ha sido!



Aunque en principio no contaba con la aprobación de su esposo, logró compaginar su labor de madre y ama de casa con los estudios secundarios.



Tras conquistar esa meta, con el dinero que ganaba cosiendo y bordando, posteriormente se embarcó en una carrera universitaria que la llevó a viajar cada sábado a la capital hasta ver coronado su sacrificio al titularse como licenciada en Ciencias Sociales en el año 1984.



A sus 78 años y después de haber agotado una carrera docente de más de 30 años como maestra, encontró su pasión en la cocina con un puesto de comida criolla y servicios de catering en el 2010.

Ese mismo espíritu emprendedor que la llevó a desarrollar un próspero comedor fue la puerta de regreso a la escuela, pero esta vez como proveedora del Estado en el año 2013.



“Cuando dijeron que les iban a dar comida a los estudiantes yo me motivé a participar. Al principio pensaba que era imposible, pero dije: quizás me tomen en cuenta y de una vez nos pusimos a arreglar la cocina”, narra mientras supervisa las operaciones del local, pionero en el suministro de alimentación escolar en el municipio y que se ha convertido en uno de los principales suplidores de la zona, sirviendo 900 raciones diarias al Liceo San Martín de Porres, y otras 400 para el programa Prepara los fines de semana, gracias al contrato obtenido con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).



La Cocina Escolar Natividad Tineo pertenece al grupo de 1,008 mipymes mujeres adjudicadas por el Inabie en el período 2020-2024, según consta en la base de datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).



En RD hay más de 31 mil proveedoras



A nivel global, el país tiene más de 31 mil mujeres registradas como proveedoras del Estado, de las cuales, más de 9 mil han logrado obtener contratos en diversos sectores productivos del mercado público.



El impacto en la dinamización de la economía y en la calidad de vida de la gente de las contrataciones públicas es latente: esta pequeña empresa familiar cuenta con 10 empleados directos e indirectos, entre cocineros, ayudantes y repartidores.



“¡Nuestra vida ha cambiado muchísimo! El Señor nos ha bendecido. Gracias a Dios hemos podido progresar. Esto (el Programa de Alimentación Escolar -PAE) ha sido grande para las comunidades. Hemos podido darle trabajo a personas como Francisco, nuestro chef; y a Catalina que se graduó de Enfermería, pero no había podido conseguir un empleo”, narra orgullosa.



Lo mismo ocurre con los estudiantes que se benefician de esta política pública.



“No es lo mismo tú ver los alumnos cuando llegaban con esa tristeza, que tú sabías que era hambre que tenían. Ahora a mí me gusta mirarlos que salen en fila y yo los miro voceando, jugando y los veo hermosos, con ánimo. Eso es lo que importa, lo que vale”, dice emocionada.



Con la extensión del PAE, Natividad afirma que se ha convertido prácticamente en la asesora de otros suplidores.



“Hemos ayudado a muchas personas de las que pusieron cocina después. Venían aquí a ver nuestra cocina y me preguntaban cómo yo hacía el sazón y yo con gusto les decía que la calidad debía ser su marca. Nosotros nos esmeramos en que la comida esté buena y sea de calidad, con buenos nutrientes, proteínas, frutas, vegetales…Una cosa que no está bien no llega a la escuela”, afirma. Prueba de ello es la puntuación de 95.50 alcanzada por esta cocina en las evaluaciones de calidad que realiza el Inabie.



Empoderamiento de la mujer



Otros impactos positivos de esta política tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres y el crecimiento de sus negocios. Esto se ve reflejado en el estudio. “Empoderamiento económico de las mujeres que lideran mipymes mediante la contratación pública (Distrito Nacional 2021-2023)”, de la investigadora Sylvana Marte de la Cruz.



El 70.6% de las encuestadas afirmó que las contrataciones públicas han sido fundamentales para el crecimiento de sus negocios, y les permitieron invertir en equipos tecnológicos y generar nuevos empleos. Además, un 67.4% de las empresarias implementó prácticas innovadoras, promovieron la modernización y la competitividad de sus empresas.



En términos de liderazgo, el 82% destacó que su participación fortaleció su autonomía en la toma de decisiones claves, mientras que el 74% reportó mejoras en su capacidad de dirección.



El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, afirmó que los resultados de este estudio validan los esfuerzos realizados durante estos años de gestión para fortalecer y promover la participación de las mipymes en el mercado público, con un enfoque particular en aquellas lideradas por mujeres.



“Este informe es una prueba sólida de que nuestras políticas y programas están teniendo un impacto tangible en el desarrollo económico y la equidad de género”, destacó.

Un sazón de grandes ligas



La fama de Natividad Tineo también la ha llevado a suplir picaderas, postres y almuerzo empresarial a los distritos escolares de Yamasá y Peralvillo, así como en eventos de las oficinas de los ministerios de la Mujer, Agricultura y Obras Públicas, el ayuntamiento municipal, cooperativas, bodas, entre otras actividades sociales.



Su exquisito sazón también ha conquistado a peloteros de grandes ligas, así como al personal de organismos internacionales que realizan trabajos en Yamasá, como Food for the Hungry, el Banco Mundial, el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre otros.



Cuenta con orgullo que su local fue escogido para preparar y servir la comida típica dominicana al exembajador estadounidense, James Wally Brewster, durante una actividad del cuerpo de paz.



Su amor por el trabajo es notorio en cada capítulo de su vida “El trabajo dignifica, es lo que te hace sentir satisfecho en la vida, es lo que no te permite coger lo que no es tuyo”, afirma mientras se balancea satisfecha en su mecedora.



Por su parte, la Dirección General de Contrataciones Públicas instó a las mujeres empresarias a hacerse proveedoras del Estado para hacer crecer sus negocios, como es el caso de Natividad.