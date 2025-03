El reputado jurista Ramón Antonio (Negro) Veras lanzó duras críticas a la gestión de la pasada procuradora general de la República, Miriam Germán, al afirmar que durante su administración se preparaban expedientes de naturaleza criminal contra ciudadanos de conducta “acrisolada, muy valiosos, y bien conocidos”.



En un artículo de opinión, en el que exhorta a la recién elegida procuradora Yeni Berenice a no repetir dicha práctica, Veras refirió que en varias ocasiones le comunicó a la anterior procuradora de manera verbal y por escrito esta situación.



Para ejemplificar, el abogado indicó que en algún momento puso en manos de la magistrada Miriam Germán Brito un expediente para fines de investigación, y que tras solicitarle información con respecto a las pesquisas requeridas en unas doce ocasiones, en ningún momento le dio respuesta en uno u otro sentido a la petición que le hiciera.



“Al parecer, en la Procuraduría General de la República, alrededor de la licenciada Miriam Germán Brito, se movían fuerzas interesadas en imponer su siniestra voluntad para dañar su historial como servidora pública. Es de esperar que la sucia práctica de preparar expedientes que descansan en la calumnia, el descrédito, injuriar y vilipendiar, no sigan siendo instrumentados desde la Procuraduría para poner en la cárcel a personas honorables”, puntualizó.



En su escrito, aclaró que sus críticas no tienen como “objetivo deslustrar más la pasada gestión de la magistrada licenciada Miriam Germán Brito”, sino que más bien procura, que “la Procuraduría General de la República no reincida en hacer cosas feas y dañinas contra personas inocentes”. “No sé odiosear, ni escribo para fastidiar. Solo procuro que en mi país funcionen las instituciones por igual para todas y todos”, puntualizó.



“Dicho lo anterior, espero que durante la gestión de Yeni Berenice Reynoso, en la procuraduría no ocurran hechos infames como se ejecutaron durante la gestión de Miriam”.