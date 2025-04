Legisladores buscan honrar a las personas que perdieron la vida en la tragedia ocurrida el pasado martes

Construir un monumento conmemorativo, un museo histórico, una iglesia y declarar el 8 de abril de cada año como el “Día Nacional en Memoria de las Víctimas de Jet Set” son las cuatro propuestas de senadores y diputados en honor a las personas que perdieron la vida en la tragedia del pasado martes en el centro de diversión nocturna Jet Set.



Dos de esas iniciativas fueron sometidas en la Cámara Baja por diputados perremeístas, quienes la retiraron ante las críticas de sectores por el luto que aún envuelve al país y lo reciente del fático evento. Las otras dos propuestas fueron anunciadas por senadores: un proyecto de ley, que aún no ha sido sometido en la Cámara Alta; y una proposición al dueño de Jet Set.



El colapso del techo del icónico centro de entretenimiento dejó un saldo trágico de 221 fallecidos y más de un centenar de heridos, cuyas pérdidas han generado un duelo profundo en toda la nación.



La diputada por Bahoruco Olfanny Méndez introdujo al Congreso el proyecto de resolución mediante el cual recomienda al presidente de la República declarar de utilidad pública el terreno donde se encontraba la discoteca Jet Set para la construcción de un monumento conmemorativo en honor a las víctimas de la tragedia del 08 de abril de 2025. El documento fue sometido el pasado jueves y retirado de inmediato, el mismo día.



Al igual que Méndez, el senador Aneudy Ortiz (PRM-San José de Ocoa) anunció que someterá a la sede legislativa una resolución con el mismo propósito, debido a que no quiere que esos terrenos se utilicen para otro fin.



“Aunque entendemos que es una propuesta a destiempo, lo que queremos con esta resolución es solicitar al presidente (Luis Abinader) primero, que (el terreno) pueda ser declarado de utilidad pública; y segundo, que pueda ser adquirido por el Gobierno, tanto por el municipal como por el Estado”, expuso al conversar con elCaribe.



Miguel Arredondo, representante de San Pedro de Macorís en la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Cultura tomar una partida del presupuesto asignado a dicha institución para adquirir los terrenos donde funcionaba la discoteca Jet Set, con el objetivo de convertirlo en un museo histórico, cultural, educativo, deportivo, turístico y de reflexión.



El congresista sometió la pieza un día después de la tragedia, el 9 de abril, y la retiró al día siguiente (el jueves 10). Las resoluciones dieron de qué hablar.



Una iglesia en lugar del Jet Set



No solo legisladores oficialistas reaccionaron con propuestas ante la devastada zona del desastre del martes, también lo hizo el senador Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo (FP).



El representante de San Juan en la Cámara Alta planteó el pasado jueves que el empresario Antonio Espaillat, propietario de Jet Set, done el terreno donde funcionaba la discoteca, para que en su lugar sea construida una iglesia en honor a las víctimas mortales del referido centro de diversión, para rezar y orar por esas vidas.



Mediante una llamada en el programa “El Gobierno de la Tarde” de la Z101, el congresista establece que dentro de esa iglesia se puede construir un espacio y se coloquen los nombres de todos los que fallecieron, como una especie de museo, así como lo hay en Berlín, Alemania, el Museo Judío.



“Así como hay en Berlín un museo del Holocausto, hacer ahí un museo de los caídos en ese lugar. Y como es una iglesia lo que se va a construir ahí, que es lo que estoy solicitando, todos los días vamos a rezar y vamos a orar por esas vidas que se perdieron en ese lugar. De modo que pienso que sería un gesto muy noble de parte de Antonio Espaillat”, aseguró.



La tragedia en la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del martes, tras el derrumbe del techo del centro nocturno, durante una fiesta que era amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El fatídico suceso dejó centenas de muertos y heridos así como de personas asistidas.



Una de las víctimas en el derrumbe fue Carlos Gil, diputado de la Fuerza del Pueblo por la Circunscripción tres de Santo Domingo Este.



El vocero de la bancada de ese partido en la Cámara Baja, Rafael Castillo, confirmó que dentro de los lesionados se encontró Gil. Dijo que fue operado de emergencia, estaba fuera de peligro y, hasta ese momento, permanecía recluido en la Clínica Abreu de la ciudad capital; su esposa, Adriana Mancebo, fue dada de alta con sutura en heridas leves.



En la actividad nocturna estuvo, además, el exsenador de San Cristóbal y dirigente de la FP, Franklin Rodríguez, quien se encuentra estable. En el lugar falleció Eduardo Guarionex Estrella, hijo del expresidente del Senado, Eduardo Estrella. Los presidentes de las cámaras legislativas se solidarizaron con las víctimas, y suspendieron las sesiones.

Se conmemoraría cada 08 de abril, si se aprobase

Aneudy Ortiz informó que someterá en el Senado un proyecto de ley que declara el 8 de abril de cada año como el “Día Nacional en Memoria de las Víctimas del Jet Set”, en honor a los fallecidos en la reciente tragedia. La pieza legislativa aún no ha sido sometida.



El senador por San José de Ocoa dijo que le está dando forma al pliego de ley, el cual podría ser introducido al Congreso el próximo 22 de abril (día de convocatoria de sesión) junto a la resolución, “aunque no hay prisa” para ello.



“Lo que queremos es acompañar a las familias en su dolor, estar cerca de ellos. Pedirle también al Estado y a nuestro presidente que esté atento a muchos niños que quedaron huérfanos ahí, y darle seguimiento a eso; y darles seguimiento con ayuda a las familias, que muchas perdieron 4, 5 y 6 miembros”, manifestó.

Adelantó que el 08 de abril para el país es como el 11 de septiembre para los Estados Unidos.