Montecristi. El expresidente Leonel Fernández enfatizó la necesidad de poner orden en la frontera y detener el tráfico de haitianos indocumentados, y aseguró que en un gobierno de la FP se aplicarán medidas efectivas para garantizar la soberanía nacional.



“Me decían de la necesidad de que se produzca una transformación porque aquí estamos en la frontera con Haití. La dominicanidad nace aquí y eso significa la protección de nuestro territorio. Y cuando leo las noticias me doy cuenta de que no ha habido forma de frenar el flujo de nacionales haitianos indocumentados hacia la República y buena parte de eso ocurre aquí en Montecristi. Hay mucho tráfico de ilegales y eso va a terminar en un gobierno de la Fuerza del Pueblo”, expresó Fernández durante su discurso en un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Montecristi.



En ese sentido, criticó la falta de cumplimiento de las promesas del actual gobierno con relación a la deportación de indocumentados y aseguró que su administración establecerá un verdadero control fronterizo.



“Nosotros no vamos a decir que vamos a deportar semanalmente miles y miles para no hacerlo, como prometió este gobierno y no lo están haciendo, porque eso es como una puerta rotatoria, entran por un lado y salen por el otro. No, lo que habrá en la Fuerza del Pueblo es ponerle orden a las cosas, que habrá una autoridad para exigir al respecto la integridad territorial de la República Dominicana”, afirmó.



También denunció la precariedad en los centros de detención de inmigrantes indocumentados: “Cuando detienen a algunos de los indocumentados los llevan a una casucha destartalada donde obviamente pueden salirse y volver a actuar libremente por las calles de la República. Por tanto, hay que dotar esos lugares de protección y de seguridad con mayores condiciones”, enfatizó.

Critica la falta de eficiencia del Gobierno

En su alocución, Fernández también criticó la falta de eficiencia del gobierno del PRM, señaló que Montecristi y el país han experimentado un grave retroceso en los últimos años. “Tenemos que ganar las próximas elecciones para iniciar un proceso de cambio, de prosperidad, y de bienestar para Montecristi. Porque lo que yo siento es que hemos tenido un retroceso”.