Legisladores de la oposición rechazaron ayer el proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, y lo calificaron como una reforma fiscal “por parte” y que afecta el bolsillo de los dominicanos.



La controversial iniciativa fue sometida a la Cámara Baja el pasado lunes por el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza; fue remitida a estudio a la Comisión Permanente de Hacienda. El legislador defendió su propuesta de ley.



Rafael Castillo, vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo (FP), rechazó de plano el pliego legislativo, el cual considera como una reforma fiscal “por parte”. Dijo que el Gobierno introdujo la pieza al Congreso “a escondidas”, a través del legislador de La Vega, un aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El congresista de la oposición entiende que el Gobierno debe de hacer una reforma tributaria, pero primero debe someterla a consenso con los distintos sectores de la vida nacional.



Advirtió que el proyecto legislativo afecta de manera directa a las zonas francas, que son instituciones que trabajan con capital internacional, lo que podría alejar a los inversionistas, porque van a sentir que en la República Dominicana no hay seguridad jurídica, y esto provocará “grandes pérdidas” para la economía del país.



Sostuvo que los inversionistas no pueden estar sometidos “a un estrés” , tras el Poder Ejecutivo haber prometido hace unos meses que no iba a reintroducir el proyecto de ley de modernización fiscal que reiteró, cuando ahora el diputado reformista somete la reforma tributaria parcial.



“Rechazamos en todas sus partes que el gobierno se esté haciendo una reforma fiscal nuevamente, por partes, y afectando quizás a sectores que deben ser estables en un país”, puntualizó, tras ampliar que el PRM tiene a la sociedad en “zozobra”.



Eduard Espíritusanto no apoya iniciativas que afecten bolsillo del pueblo



El senador de La Romana y miembro del partido la Fuerza del Pueblo, Eduard Alexis Espíritusanto, precisó que no apoyará iniciativas que afecten el bolsillo de cada uno de los dominicanos.



Lo que sí el congresista apoya, es que el Gobierno baje el gasto en publicidad y sea más eficiente con cada una de las necesidades de los dominicanos.



Recordó que desde que el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de la reforma fiscal en octubre de 2024 había advirtido que la pieza sería reintroducida de manera indirecta, ya que los recursos fueron contemplados en el Presupuesto aprobado a final de ese año.



“No, jamás lo apoyaría (el proyecto de ley). Yo no apoyo nada que perjudique los bolsillos de cada uno de los dominicanos”, expuso el representante de La Romana en la Cámara Alta.



Danilo Díaz se opone a proyectos elimina exenciones a zonas francas



El diputado Danilo Díaz aseguró que no ha podido ver el proyecto de ley, pero que si le hablan de eliminar exenciones fiscales a zonas francas, se opone. No obstante, reconoce que el Gobierno necesita recursos, porque está gastando más de lo que está recaudando, y cuando eso sucede, se debe buscar la manera de cómo equiparar eso.



Dijo que hay gastos que evidentemente no se justifican, que no existían y que deberían eliminarse para reducir el déficit fiscal, como el caso de los 130 mil millones de la banca pública; de los más de 40 mil millones que tienen que ver con pensiones otorgadas a personas que no trabajan para el Estado y que nunca ha hecho; y la publicidad estatal.



“Si usted reduce todo eso, tiene más de 200 mil millones de pesos que perfectamente usted ya equipara lo que tiene que ver con el déficit entre gastos”, indicó.



El legislador peledeísta está de acuerdo en inversiones de capital para realizar infraestructuras y obras, pero que no se están haciendo porque el gobierno actual gasta mucho dinero y de manera innecesaria.

Exhortó al Gobierno a iniciar con el ejemplo en no hacer gastos innecesarios, para poder reclamarle a otros sectores.



El proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales llega a la Cámara Baja meses después de que el Poder Ejecutivo retirara de allí la reforma fiscal ante el rechazo nacional a las medidas impositivas que contenía.

Diputado defiende el pliego legislativo

Ante las reacciones generadas por el proyecto de ley, su proponente, Rogelio A. Genao Lanza, justificó la pieza e indicó que ella busca revisar las excepciones y los impuestos que están y se dejan de pagar.



Sostuvo que el pliego legislativo tiene el propósito de reiniciar las discusiones de la reforma tributaria. Aclaró, además, que el proyecto tuvo como base la discusión de la reforma fiscal que sometió el Poder Ejecutivo el pasado año, pero no está enfocado en crear nuevos impuestos sino en revisar las exenciones.Explicó que las exenciones a vehículos de servidores públicos son cerca de 9 mil millones; al sector turismo, alrededor de 12 mil millones; y la ley de cine, 8 mil 500 millones, lo que necesita ser revisado.



La propuesta de reforma fiscal del presidente Luis Abinader pretendía aumentar impuestos, eliminar exenciones y perseguir evasores de diferentes sectores y áreas del país, para así lograr la recaudación de RD$122,486.6 millones.



El legislador de La Vega dijo que el país tiene la producción en este 2025 cerca de RD$400 mil MM, alrededor del 5% del PIB, y aseguró que si se pagan los impuestos de sectores que tienen ese tipo de excepciones, no habría necesidad de recurrir a préstamos.