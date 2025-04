El Senado de la República juramentó ayer al nuevo pleno de la Cámara de Cuentas (CCRD), para el cuatrienio 2025-2029, el cual está presidido por Emma Polanco, exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Con el acto, realizado en el salón Reinaldo Pared Pérez, la economista junto a Francisco Tamárez, vicepresidente; y los miembros Francisco Franco, Griselda Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta quedan posicionados de manera oficial en la dirección del órgano fiscalizador. Así asumen el compromiso de velar por la transparencia y fiscalización del uso de los recursos públicos en el país.



Los nuevos incumbentes fueron juramentados por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), quien les exhortó a hacer un trabajo que merezca que el pueblo los quieran reelegir al final de la gestión y les advirtió que si el Congreso Nacional tendría que reclamar o tomar medidas ante algún mal desempeño, lo hará sin duda alguna.



Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo presente en el evento así como los integrantes de las comisiones de Cámara de Cuentas de cada ala legislativa.



A diferencia de la juramentación a Janel Ramírez, presidente saliente de la Cámara de Cuentas 2021-2024, a Emma Polanco no se le dio la oportunidad de hablar en medio de la actividad.



Polanco no irá a la CCRD como una persona reactiva a acusar a nadie



La nueva titular del órgano de control externo de los recursos públicos dijo ayer que no irá a la Cámara de Cuentas “como una persona reactiva” a acusar a nadie, sino a hacer un trabajo transparente y con mucha responsabilidad. Subrayó que está consciente de la fuerte batalla que librará.



La académica dio la declaración a su llegada al Senado para ser juramentada.



Polanco reconoció los retos que tendrá que enfrentar al asumir el cargo, destacando entre ellos el tener que cambiar la imagen de la Cámara de Cuentas, y que cuando se comente sobre ella, “se hable de una institución ética, transparente”, y que el país se sienta orgulloso de los representantes que tiene y que sepan que van a hacer el trabajo por el que fueron escogidos.



Agregó, además, que está comprometida en hacer una buena gestión.



“Esta persona que está aquí está comprometida a hacerlo bien, a dar todas las informaciones que sean necesarias, porque nosotros tenemos que hacer un cuatrienio abierto; abierto para ustedes (la prensa), si van a buscar información, porque trabajamos para transparentar los fondos públicos, y ustedes son los que tienen que saber qué se ha hecho, cómo se ha hecho y todo eso. Ese es mi gran compromiso”, sostuvo al hablar con los periodistas que le abordaron.



La funcionaria indicó que tiene un compromiso moral, ético y de trabajo, como han sido siempre todos los compromisos que ha asumido en el país, para hacer los aportes que sean necesarios.



“Sabemos que es una batalla muy fuerte, pero tenemos que trabajar por la transparencia, la equidad; trabajar para que este país se sienta orgulloso de todas las áreas en que están las inversiones más importantes de la República Dominicana”, manifestó.



Auditoría a la UASD



Por otro lado, la servidora pública adelantó que contratará una firma externa para que haga una auditoría a sus cuatro años -2018-2022- frente a la UASD, ya que entiende que la universidad no debe auditarse a sí misma.

Nueva ley elimina antiguo secretariado

Con la nueva Ley de la Cámara de Cuentas (Ley 18-24) queda eliminada la secretaría por parte de algún miembro de la CCRD. En su lugar habrá una secretaría general, cuya designación estará a cargo del pleno del órgano fiscalizador, que elegirá al incumbente de la terna presentada por el presidente.



Así lo establece la legislación promulgada el 28 de junio de 2024, que deroga la antigua Ley 10-04.



El nuevo marco legislativo da más poder al presidente o presidenta de la entidad reguladora.



De acuerdo con los artículos 43 y 45 de la ley vigente, la secretaría general de la Cámara de Cuentas es un órgano de carácter técnico dirigido por una persona, quien tendrán entre sus atribuciones levantar, redactar, certificar y registrar las actas, resoluciones, decisiones y normativas de las sesiones del pleno de la Cámara de Cuentas; conservar y custodiar el archivo de las decisiones del Pleno; despachar y ejecutar las encomiendas emanadas del Pleno, así como las instrucciones recibidas del presidente, entre otras funciones.



El Senado eligió los nuevos miembros de la CCRD de las cinco ternas que recibió de la Cámara de Diputados, tras un proceso de escogencia.