El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), inauguró ayer su exposición pictórica titulada “Retratos de familia”, en la galería de Arte San Ramón de la Fundación Corripio Inc.



Conocido por su destacada trayectoria en la judicatura, donde ha servido por más de doce años en la SCJ, así como por su rol como académico, autor de obras jurídicas y periodista, Ortega Polanco mostró en esta ocasión una faceta más íntima: la del artista visual.



La exposición reúne 31 obras, entre pinturas al óleo y dibujos, que retratan con nostalgia a miembros de su núcleo familiar: sus padres, Chana y Tocón; sus abuelos Pedro y Cándida; su esposa Nilda, y sus hijos Josué y Antonio.



“Es un homenaje a la familia, al concepto de familia, que va desde los abuelos, los padres, los hijos. Se trata de un homenaje al valor de la familia y una exposición de sentimientos y de valores que hemos ido trabajando en el tiempo”, expresó el magistrado ante los presentes.



La actividad se desarrolló en un ambiente familiar y cálido. El maestro de ceremonias fue su hijo mayor, Josué Ortega, mientras que el discurso central estuvo a cargo del más joven, Antonio Ortega, quien emocionó al público al referirse a la muestra como “un sueño realizado de algo que se quedó como un hobby, pero es lo que mejor define a mi padre en su forma de ser”.



Con un toque de humor, Antonio cerró su intervención diciendo: “A los que no le hayan hecho un retrato, no se preocupen, voy a convencer a mi padre para que lo incluya en la próxima exposición”.



La ambientación musical estuvo a cargo de la violinista Leslie Pérez, que interpretó piezas compuestas por el propio Francisco, adaptadas para la ocasión por el maestro Hendry Zarzuela.



El juez destacó que el arte ha sido para él una vía de introspección: “Pintar, dibujar o hacer una canción son mecanismos de armonización, de reencuentro, de balance, con respecto a las tareas, a veces complicadas, que realizo ordinariamente”, indicó.