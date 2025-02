El Gobierno inauguró ayer la primera Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), que depende del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en la que los niños entre dos y seis años con el síndrome del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral podrán recibir las atenciones tempranas desde sus sectores y barrios.



En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader se puso en funcionamiento la primera UITT en el Ensanche Luperón, del Distrito Nacional, con el cual el Gobierno pretende acercar más las atenciones a los territorios y busca agilizar la lista de esperas, sobre todo en momentos en que se denuncia que en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) 3,234 familias están, por encima de las familias que atiende, que son 2,632.



Durante la actividad, se informó que el Gobierno se propone instalar unas 20 unidades similares en todo el territorio nacional con la finalidad de que en los CAID, que son regionales se concentren la triple evaluación y el diagnóstico y que las atenciones terapéuticas puedan ser recibidas en los territorios a través de las UITT.



Próximos pasos



“Yo quise venir aquí, quizás a una obra no tan representativa en términos de infraestructura, pero que sí tiene un significado muy especial, porque es la primera de unas 20 que pensamos realizar, durante mi periodo de gobierno hasta agosto del 2028”, manifestó el presidente Luis Abinader.



En unas breves palabras, el jefe de Estado adelantó que además de esto, se tiene planificado abrir otro CAID en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde actualmente funciona el hospital San Vicente de Paúl, el cual será trasladado al nuevo hospital regional. También se encuentra en los planes otro CAID en San Pedro de Macorís, que servirá para la zona este; en San Juan y otro más pequeño en Barahona para la región Enriquillo.



El director nacional del CAID, Henry Rosa, reconoció la realidad de las largas listas de esperas que existen en la institución. Sostuvo que estas no existen por ineficiencia administrativa, sino por un asunto de aritmética. “Tenemos un consultorio, tenemos una terapeuta, es una condición permanente y si una niña ocupa un turno en la terapia de habla y lenguaje, antes la ocupaba hasta diez y doce años”, comentó.



Para agilizar las listas han extendido el horario de trabajo una hora más y se han incluido los sábados.

Otros UITT en las próximas semanas

Al hablar sobre la importancia de acercar las atenciones de terapias a los barrios y sectores, Abinader anunció que en las próximas semanas se va a inaugurar otra UITT en Sabana Perdida, y luego en Los Guaricanos, ambos en Santo Domingo Norte. Precisó, asimismo, que se construirán otras unidades en Bahoruco, Azua, Baní, Altagracia, en Higüey, María Trinidad Sánchez, Moca, Salcedo, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.