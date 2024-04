Critica el debilitamiento de los servicios de salud y la seguridad social como aumento de violencia intrafamiliar

En el tradicional Sermón de las Siete Palabras, la Iglesia católica se pronunció en torno a varios males que afectan a la población dominicana y lanzó duras críticas contra el sistema de justicia y el sistema penitenciario del país.



“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, con esta memorable frase, el sacerdote Keiter de Jesús Luciano introdujo el sermón en el que afirmó que el sistema de justicia dominicano favorece a los ricos y excluye a los pobres, y somete a estos últimos a un sistema carcelario inhumano.



“Padre, perdona a los que perpetúan un sistema de justicia que es garantista para los que pueden pagar y excluyente para los pobres. Donde se pide respeto para las verdaderas formas del proceso para quienes son acusados de delitos sonoros, crímenes de salón. Mientras, para los acusados de crímenes callejeros se pide mano dura. En este punto me parece escuchar el grito de tantas madres que piden perdón en las salas de las injusticias”, afirmó en la liturgia celebrada el Viernes Santo.



Fue el mismo ruego del reverendo Gregorio Santana, del Seminario Santo Tomás de Aquino, quien consideró que el sistema penitenciario dominicano se encuentra en su peor crisis, donde impera una barbarie.



Al evocar la expresión “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”, el líder religioso se refirió a las cárceles como las antesalas de los infiernos, “un cementerio de hombres vivos”.



Crítica contra las ARS



Santana arremetió también contra las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS), al afirmar que “robar a los ciudadanos es su día a día”. A su juicio, estas entidades representan una traba para que los más pobres accedan a servicios de salud y medicamentos.



Consideró que en estos temas “ni el presidente tiene autoridad” ante “la extorsión y el chantaje de estos empresarios”. En ese orden, señaló que muchos quieren evitar que otros vean el paraíso del que habló Cristo, al tratar de poner como ejemplo el supuesto crecimiento económico de la República Dominicana.



Minutos antes, el sacerdote Keiter de Jesús Luciano hablaba sobre la necesidad de una nueva ley de seguridad social.



“Sabiendo que necesitamos una nueva ley de seguridad social, preferimos entretenernos en proyectos legislativos que sirven al show mediático. Y para ser graciosos a quienes lo promueven”, expresó.



Revolución espiritua



Al pronunciar la tercera palabra: “He aquí a tu hijo; he aquí a tu madre”, el sacerdote Fray José Guerrero llamó a la mujer a provocar una revolución espiritual para una sociedad justa.



Afirmó que esa revolución es lo que más necesita esta humanidad globalizada y preñada de tanta maldad, odio, violencia, hipocresía y otros males.



Recordó que la mujer tiene en María, la madre de Jesús, un modelo ejemplar para cumplir su gran rol histórico de provocar ese salto cualitativo espiritual que devuelva la amistad con Dios y la fraternidad entre los seres humanos.



Destacó que ese salto cualitativo pertenece a la conciencia femenina. “Despierta mujer, conéctate con tu esencia y como María y con María date prisa, ponte en camino y enciende la chispa de la revolución espiritual que cambiará el curso de la historia hacia un destino de paz, fraternidad, verdad, amor y solidaridad global”, expresó.



Cuestionan proceder de políticos



“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra estuvo a cargo de sor Trinidad Ayala, quien desde la Catedral Primada de América condenó que cada cuatro años políticos corruptos venden esperanzas y todo se quede en promesas.



“Ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada cuatro años nos venden esperanzas de cambios; los cuales se quedan en promesas”, dijo.



En ese sentido, denunció que el sistema de salud se ha deteriorado y que las autoridades no han hecho nada para resolverlo.



“Ante la indiferencia de nuestras autoridades. Ante el deterioro de la salud mental y ver cómo se hacen de la vista gorda. Y sentencian de manera injusta a nuestros hermanos a la indigencia, a la indiferencia y en ocasiones hasta la muerte”, manifestó. “Ante nuestro sistema excluyente de salud el cual hace que a los más pobres se les haga imposible tener acceso a servicios adecuados de salud, medicamentos. También la medicina de alto costo, tratamientos ante enfermedades comunes y terminales”, condenó.



Como ciudadana y miembro de la Iglesia católica también resaltó las dificultades por las que pasan las familias para llevar la comida a sus casas. Todo por el alto costo de la canasta familiar.



“Ante el costo abusivo de la canasta familiar. Haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a flote mes tras mes”, dijo sor Trinidad Ayala.



“Ante el maltrato del esposo hacia la esposa, de la madre y el padre a sus hijos e hijas, descuidándoles de atenciones básicas, como la educación, la nutrición y el afecto”, agregó a su plegaria.



Debilitamiento de los valores morales y familiares



En la quinta palabra “Tengo Sed”, el diácono de la parroquia San José de Calasanz, Ángel Cano Sención, dirigió su atención hacia un problema que considera fundamental en la sociedad contemporánea: el debilitamiento de los valores morales y familiares.



Cano Sención señaló que muchos están siendo criados en un entorno que promueve la gratificación instantánea y la evasión de responsabilidades, lo que les aleja de los valores fundamentales que sostienen una convivencia sana.



El diácono identificó varios factores responsables de esta situación. En primer lugar, criticó la falta de apoyo político y legislativo para promover y proteger los valores familiares, y señaló una agenda que parece priorizar otros intereses por encima del bienestar social.



Además, cuestionó el estado del sistema educativo, al que describió como deficiente y marcado por numerosas deficiencias que obstaculizan el desarrollo de los jóvenes. Finalmente, el diácono destacó la búsqueda desenfrenada de poder como una fuerza destructiva que corrompe las vocaciones de servicio genuino hacia la comunidad.

Sociedad vive constante ansiedad y preocupación

Durante el tradicional Sermón de las Siete Palabras celebrado este Viernes Santo, la doctora Ángela López, miembro de la Comisión de Prevención de Abuso Sexual de Menores, hizo hincapié en las crecientes preocupaciones que afligen a la sociedad contemporánea. En un discurso, abordó temas que van desde la inseguridad ciudadana hasta la crisis climática y el incremento alarmante de los trastornos de ansiedad y depresión.



Señaló que nos encontramos inmersos en una era de profunda ansiedad, donde diversas amenazas, como la inseguridad ciudadana, la violencia intrafamiliar, la política malentendida y ejercida, y los abusos sexuales a menores, generan un clima de temor constante.



“A estas preocupaciones se suman los temores relacionados con la salud, particularmente el impacto continuo del coronavirus y las advertencias sobre el deterioro del clima global”, puntualizó.

Afirman que el país vive momentos muy difíciles

En la reflexión “Todo está consumado”, el diácono de la parroquia Inmaculada Concepción del Distrito Nacional, Blas Bonilla Morfe, recordó que con esta frase, Jesús quiso decir salvación efectuada, rescate pagado, por lo que llamó a no temer a la muerte.



Exhortó a cumplir con las responsabilidades de manera correcta para dar respuesta ante la llamada del Señor. Precisó que son tantos los problemas que hay en el mundo actual, que no se puede pasar por la vida sin ayudar a transformar esta realidad, para que la plenitud se comience a gestar. “Nuestro país vive hoy momentos difíciles, los que enfrentamos día a día: desigualdades sociales, inseguridad ciudadana, alto costo de la vida, desempleo y otros más”, apuntó.

