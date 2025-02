El abogado, académico y experto en negociación, Nelson Espinal Báez, valoró el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader.



Espinal Báez destacó el enfoque optimista y ambicioso del mandatario en áreas clave como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la atracción de inversión. No obstante, advirtió que aún quedan desafíos estructurales por abordar para garantizar que estos logros sean sostenibles e inclusivos en el largo plazo.



“El discurso del presidente ofrece una visión optimista y ambiciosa del país, destacando logros en crecimiento económico, reducción de la pobreza y atracción de inversión. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes en materia de sostenibilidad fiscal, seguridad, calidad del empleo y gobernanza de los recursos naturales. Lo esencial ahora es consolidar estos avances con reformas estructurales y consensos nacionales que aseguren que este crecimiento sea sostenible e inclusivo. Un gobierno fuerte no es solo el que muestra logros, sino el que tiene la capacidad de reconocer desafíos y unir a la nación para enfrentarlos juntos”, expresó. Enfatizó la importancia de fortalecer la gobernanza de los recursos naturales, en particular la exploración de tierras raras, un sector de alto valor geopolítico y estratégico en la economía global.