El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mostró ayer la disposición de su país de apoyar a la República Dominicana en su exploración en los posibles depósitos de tierras raras.



Durante su vista a la República Dominicana, en la que se reunió con el presidente Luis Abinader, el alto funcionario estadounidense expresó que aunque no se anunciara algo oficial desde ya, se puede decir que los Estados Unidos colaborará con esta nación porque “prefiere” que estas estén en manos de un país amigo, “y no en uno que no es amigo y que está al otro lado del planeta”.



“Creo que en los próximos meses, podamos desarrollar un plan juntos, no estamos preparados en el día de hoy para anunciar algo oficial pero hablamos de cosas que definitivamente tienen la oportunidad o la posibilidad que será algo sumamente importante para la historia de ambos países”, expresó.



Identificar para luego extraer



“Creo que un país amigo, aliado, en nuestro hemisferio que tenga acceso a eso, es algo muy positivo y estamos dispuesto a que puedan desarrollar la riqueza de República Dominicana, es de todos, es de este país, lo que estamos es para ayudarlos a desarrollarlo porque prefiero que sea aquí a que esté en manos de un país que no es amigo, que no es aliado en otro lado del planeta”, manifestó Rubio durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional dominicano.



Rubio, quien concluyó en Santo Domingo su primera gira como secretario de Estado, afirmó que organismos dominicanos e ingenieros del ejército de su país están colaborando para identificar y eventualmente extraer tierras raras, que son “muy importantes” para continuar con los avances tecnológicos en este siglo.



En el encuentro con los medios de comunicación, el presidente Luis Abinader sostuvo que uno de los temas claves fundamentales de la conversación con Marco Rubio fue el desarrollo de las tierras raras, por tratarse de un recurso de gran potencial para la República Dominicana y que establece oportunidades de inversión y crecimiento.



El mandatario comunicó que ya la República Dominicana ha compartido informaciones preliminares, pero bastantes positivas, de que posiblemente hay reservas brutas de unos 100 millones de toneladas de tierras raras “lo cual es significativo”.



“De todas maneras, en aproximadamente unos dos o tres meses ya tendremos los números exactos, pero lo que tenemos ahora es bastante positivo y bastante optimista”, comentó Abinader. l Darielys quezada

Colaborarán con República Dominicana en tema semiconductores

Sobre el desarrollo de semiconductores en la República Dominicana, el secretario de Estado anunció que se trabajará con este país debido a que tiene la oportunidad de convertirse en un hub o centro de este tipo de industria que es clave para la tecnología moderna y para el futuro. “Trabajaremos juntos y vamos a adecuar ideas para expandir esa industria aquí, tan cerca de los Estados Unidos y en un país amigo y en un país seguro”, indicó.