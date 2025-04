Aunque pasen los días, ¿cómo procesaremos lo sucedido en la discoteca el Jet Set? ¿Cómo manejaremos los recuerdos de este trágico evento que se ha llevado tantas vidas y ha marcado a tantas personas? Tras el evento traumático ocurrido la madrugada del martes, los dominicanos aún procesan lo ocurrido y viven duelo colectivo.



El impacto de esta tragedia no se limita únicamente a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. El duelo también se extiende a un amplio espectro de la población, incluidos voluntarios que se movilizaron para ofrecer su ayuda, a organismos de socorro que trabajan en la recuperación y asistencia, y periodistas que, con gran sensibilidad, han documentado cada aspecto de esta dolorosa historia.



Las imágenes de la tragedia se han grabado en la memoria de la comunidad, y es natural que surjan preguntas sobre cómo seguir adelante. La sociedad dominicana se enfrenta ahora al reto de encontrar un camino hacia la sanación, un proceso que no será fácil, pero que es esencial para la reconstrucción emocional de todos los afectados.



De acuerdo con la experta en duelo, Ana Simó, el dolor es una de las emociones predominantes que experimenta la población. “El dolor se está manifestando de diferentes formas, irritabilidad, negación, tristeza profunda, búsqueda de respuestas inmediatas, llanto descontrolado, pensamientos más catastróficos, ansiedad, desesperación, enojo”, dijo la sicóloga.



La psicóloga destacó que, tras la difusión de la tragedia a través de los medios, muchas personas reportan sentimientos de desánimo y pesimismo, así como una sensación de empatía colectiva que les lleva a vivir la pérdida como propia.



En estos casos, es de vital importancia la figura del psicólogo. “Es vital, muy necesaria, pues ayudamos a gestionar las emociones, desde una posición donde no juzguemos ni se busca entender lo que se siente, sino más bien, sentir y procesar a la velocidad de cada quien”, expresó. En situaciones críticas como la actual, sostuvo que el psicólogo aporta herramientas en el mismo momento que se produce el trauma, lo cual lleva a procesar con mejores estrategias lo que viene a continuación que es mucho dolor y reajuste en la vida sin ese ser querido.



La respuesta a la pregunta sobre cuándo pueden aparecer trastornos psicológicos es compleja. “Nunca podemos generalizar, en eventos como este se puede vivir la disociación inmediata, lo cual significa que estas en un estado de anestesia o negación que puede durar horas, días y hasta meses”, destacó. Pero por otro lado, indicó que te encuentras con personas que automáticamente pasa el hecho comienzan a diluirlo en sus acciones demostrando desesperación, mucha tristeza, angustia y deseos de ya no sentir malestar.



El duelo es otro aspecto importante a considerar. Cada individuo vive esta experiencia de manera única, influenciado por múltiples factores personales y sociales. “Cada ser humano es único por lo que es imposible decirte ‘lo vivirán de esta forma’ son tanto los factores que van a repercutir en tu forma de procesar esta tragedia que ni uno mismo muchas veces es consciente de lo que está haciendo, sintiendo o pensando”, concluyó.

La psicóloga Ana Simó.

El bombardeo de tanta información en las redes

Ana Simó señaló que muchas personas se sienten abrumadas por el bombardeo de información. “De por sí, ya veo muchas personas saturadas, llegando a experimentar la sensación de estar ‘en la zona cero’ de la tragedia. Por eso, uno siempre recomienda moderación, cuidarse a sí mismo, saber cuándo es importante parar, y es en el momento que sientes que está afectándote”, aconsejó. En momentos de crisis, es esencial permitir que las emociones fluyan. “Procesar, hablar, desahogarse, pues todo esto toma tiempo, por lo que no debemos querer que la gente comience a realizar actividades para pasar la página”, manifestó la directora de Centro Vida y Familia.



La terapeuta aclaró que, si bien algunos pueden esperar una lista de ejercicios prácticos para “superar” la situación, lo que realmente es necesario es estar en familia, con apoyo de la comunidad, tener un espacio donde llorar, o expresar los sentimientos y si pueden ir a terapia mucho mejor. El apoyo social juega un papel crucial en la recuperación de las víctimas y sus familias. “La familia, comunidad, amigos y sociedad deben unirse para apoyarse sin críticas, sin juicios, solamente siendo solidarios y empáticos”, concluyó Simó.