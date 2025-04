ESCUCHA ESTA NOTICIA

Dice que hay imágenes que jamás deberían compartirse

Santo Domingo, RD – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó este miércoles a la reflexión y al respeto ante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, instando a la población a evitar la viralización de imágenes y videos que puedan aumentar el dolor de las familias afectadas.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, Ulloa expresó su consternación por el suceso y destacó la importancia de valorar la vida y la dignidad humana, especialmente en momentos de dolor. “Estamos todos devastados por esta tragedia. Hay imágenes que jamás deberían compartirse y momentos donde el silencio vale más que mil vídeos”, afirmó.

El Defensor del Pueblo reconoció la labor de los equipos de emergencia y agradeció a quienes priorizaron salvar vidas en lugar de grabar. Asimismo, cuestionó la necesidad de compartir imágenes dolorosas, señalando que esto no constituye información, sino crueldad.

Ulloa recordó la existencia de la Ley 192.19, que protege la imagen, el honor y la intimidad familiar de personas fallecidas o accidentadas, y enfatizó que el dolor no debe ser objeto de viralización. “No solo es ilegal, es profundamente inhumano”, sentenció.

Mensaje del Defensor

Estamos todos devastados por esta tragedia. Hay imágenes que jamás deberían compartirse y momentos donde el silencio vale más que mil vídeos. Ante todo, hay que felicitar a los equipos de emergencia, a ustedes. Gracias por elegir salvar vidas en vez de grabar. Y si fuera tu madre, tu hermano, tu hijo o tú mismo, un accidente, un teléfono, un clic, ¿para qué? ¿Para ser el primero en compartir el dolor ajeno? ¿Para buscar atención? ¿Likes? ¿Morbo? Eso no es información, eso es crueldad.

En la República Dominicana tenemos justamente una ley que protege la dignidad, incluso después de la muerte. Esta ley es la 192.19, sobre la protección de la imagen, el honor y la intimidad familiar de personas fallecidas o accidentadas.

Una ley pensada en todas esas familias que han tenido que enterarse por un vídeo que alguien que amaba ya no está, porque el dolor no se viraliza, no solo es ilegal, es profundamente inhumano. Cierra los ojos en un momento, ponte en ese lugar. Imagínate que la próxima imagen viral, justamente, sea la de alguien que amabas.

Te pregunto: ¿la compartirías? Hoy tú puedes marcar la diferencia. Y si estás atravesando un momento difícil, te pido que busques apoyo emocional, salud mental y sobre todo paz espiritual.

La ley 192.19 sobre la dignidad hasta el final es una respuesta, pero pensemos más que todo en esta lamentable tragedia. Solidaridad para las familias y oración para todos los fallecidos.