Las políticas públicas a favor de la protección y el empoderamiento de la mujer ganaron un espacio relevante en la rendición de cuentas del mandatario Luis Abinader.



Al destacar que la erradicación de la violencia de género ha sido una prioridad de este Gobierno, sostuvo que con la implementación del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, del Ministerio de la Mujer, se logró fortalecer la asistencia legal y psicológica para las víctimas y ampliar la red de casas de acogida y la línea de emergencia *212, brindando refugio y rescate seguro a miles de mujeres y a sus familias.



En palabras del Jefe de Estado, estos esfuerzos han contribuido a una reducción de más del 20% en los feminicidios y homicidios de mujeres en los últimos cuatro años.



“No obstante, nuestra visión va más allá de la prevención y la atención. Hemos puesto en marcha programas innovadores, como el programa de apoyo económico para víctimas de violencia y, hoy, con orgullo, anunciamos la creación de un programa de pensiones especiales para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, asegurando que ninguna familia quede desprotegida ante estas tragedias” anunció.



En ese escenario, reiteró que desde el inicio de su gestión, su administración ha trabajado con determinación para asegurar el bienestar de la mujer y su inclusión en todas las políticas públicas y su protección frente a cualquier forma de violencia.



En ese objetivo, la educación ha sido un pilar clave de nuestras políticas de igualdad, resaltó Abinader. El pasado año 2024, en alianza con el gobierno de Corea del Sur, el Ministerio de la Mujer, construyó un Centro de Promoción de Salud Integral para Adolescentes en San Juan, que ya está listo y solo pendiente para su apertura. Este servirá como espacio de orientación y prevención para las jóvenes y sus familias en la región Sur.



“Y aquí déjenme decir algo sobre una institución y una persona a la que no he mencionado aquí en estos cuatro años pero que me toca muy de cerca, y es que, con el liderazgo del Gabinete de Niñez que preside la Primera Dama y la coordinación del Conani, hemos avanzado también en la reducción de los embarazos en adolescentes, alcanzando una disminución de 16.74% en 2024 en comparación con el año anterior”, precisó.



Los datos en los últimos cinco años, según puntualizó el mandatario, reflejan lo efectiva que está siendo la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el embarazo en adolescentes, que el Gobierno puso en marcha, pasando de 32,061 embarazos en el año 2019 a 17,846 en el 2024.