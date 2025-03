El expresidente de la República, Danilo Medina, reiteró que en las gestiones de gobierno de esa organización política “la gente vivía mejor”.



Medina, también presidente del PLD, denunció el alto costo de la vida y la pérdida de la seguridad alimentaria, que en su gestión se garantizó.



Danilo Medina, también presidente del PLD, mostró un folleto enumerando las obras desarrolladas por el partido morado en la provincia María Trinidad Sánchez este sábado; recalculando que fueron “obras, no cuentos”.



Destacó el apoyo dado a los productores agropecuarios que mantuvieron la seguridad alimentaria y estabilidad en los precios: “Si el campo no produce, la gente pasa hambre”, fue la frase utilizada para explicar las razones del plan de las visitas sorpresa.



Invitó a los miembros y dirigentes del PLD a trabajar con fuerza y unidad para regresar al gobierno, como lo está demandando la población, consciente de que con el PLD se vivía mejor. “Los gobiernos no pueden ser indolentes con la gente que sufre”, señaló al evaluar la situación de los productores agropecuarios.



De igual modo, Medina criticó el aumento de la tarifa energética entre un 20% y un 30 %, mientras el Gobierno PRM da apagones a la población.



Regreso de dirigentes



Medina y el secretario general, Johnny Pujols, encabezaron ayer en La Caleta, Boca Chica, un acto de juramentación de decenas de munícipes de allí, quienes tomaron la decisión de regresar a las filas del Partido de la Liberación Dominicana.



El exalcalde de la Caleta, Marcial Reyes y Luis Martínez (Willy) expresidente del PLD en el distrito municipal La Caleta, Boca Chica, lideraron la lista de los que regresan al partido tras acogerse a la decisión de la dirección partidaria de permitirlo.