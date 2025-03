Las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses confían en que el Congreso aprobará la iniciativa

República Dominicana podría unirse a la lista de cerca de 30 países del mundo en tener una ley Alerta Amber, sistema de prevención y respuesta rápida para la búsqueda de menores de edad y personas vulnerables que estén desaparecidos.



Hasta el momento, la alerta funciona en un selecto grupo de naciones, con diferentes nombres y características, siendo algunas de ellos los Estado Unidos, México, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Francia y Alemania.



Las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses confían en que el Congreso Nacional aprobará la iniciativa que ambas sometieron en la Cámara Baja el pasado 13 de marzo, que busca dotar al país del tan importante y demandado marco legal.



Las legisladoras perremeístas entrevistadas ayer por elCaribe destacaron la necesidad de una ley que dé respuesta rápida de información a la población para encontrar lo más rápido posible a una persona extraviada.



El país registró un aumento notable en los casos de desaparecidos desde el año 2020 a 2023, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). La información precisa que en ese tiempo el flagelo creció en un 355%.



Sobre las asombrosas cifras de denuncias de desaparecidos en la última década (algunas de hasta 3,000 personas), Ligia Barceló explicó que no importa si se trata de un individuo o de 3.000, sino que al momento de que alguien desaparezca exista un protocolo que se active inmediatamente para que pueda ser encontrado lo antes posible, para maximizar las probabilidades de que sea hallado sano y salvo.



Mieses comparte la misma preocupación de su colega, por lo que ponderó que en el caso de las desapariciones y de las sustracciones, el tiempo es el enemigo, por lo que instó a las cámaras parlamentarias a tener un protocolo real, un sistema que marcaría la diferencia en apenas cinco minutos. “Estamos muy comprometidos con el mismo”, subrayó la representante de Circunscripción 1 del Distrito Nacional.



La propuesta legislativa de Alerta AMBER busca coordinar esfuerzos entre el Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía para activar de manera inmediata la difusión de información en casos de secuestro o desaparición. Asimismo, la activación de la alerta se llevaría a cabo en los primeros momentos críticos, optimizando las primeras horas para una búsqueda más efectiva.



Los países que tienen este sistema de aviso, además de los mencionados, son Bulgaria, República Checa, Grecia, Irlanda, Itália, Jamaica, Lituania, Luxemburgo, Malta, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán y el Reino Unido.



Peculiaridades de la pieza



En el Congreso Nacional han sido sometido varios proyectos de ley alerta AMBER en los últimos años, pero perimen en el transcurso de las legislaturas. No obstante, el interés nacional actual de que se apruebe esa ley es un rayo de esperanza para las diputadas.



La normativa de las legisladoras se diferencia de las otras piezas en que agregaron seis artículos más de los que estaban ya previstos en antiguos proyectos.



En el nuevo pliego de ley han especializado la brigada a varias instituciones de seguridad nacional, como la Procuraduría, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), el Comando, Control, Comunicaciones, Computadores, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y otras instituciones que, aunque no están en el Comando Central, pasan a ser un comité de apoyo que podrá ser llamado según dependa del caso, detallaron las proponentes.



“Adicional a eso, en vez de ser un solo representante en la brigada nacional de una de esas instituciones, son dos representantes: uno primario y un subalterno, pero que en todo momento tienen que estar informados de las áreas claves de su institución, de cuáles son los protocolos dentro de la misma”, sostuvo Carmen Ligia Barceló.



La iniciativa en curso fue introducida a la Cámara Baja con más de 60 firmas de los diferentes diputados de todas las bancadas del Congreso, de acuerdo a Liz Mieses. “Este es un proyecto que cuenta con el apoyo de la gran mayoría del Congreso para su aprobación. Me atrevería a decir que más de un 99% está en disposición de la aprobación del mismo. Es un proyecto que también el presidente de la Cámara está comprometido con él”, dijo.



Entre las instituciones que han brindado su apoyo a la propuesta legislativa está el Ministerio de Interior y Policía (MIP), la PGR, la Policía Nacional, el 911, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Departamento de Estado.



La semana pasada, representantes de esas entidades se reunieron en la Cámara de Diputados con las dos legisladoras; Alfredo Pacheco, presidente del ala congresual; y Amado Díaz, vocero de los diputados perremeísta. Se anunció que el proyecto será evaluado por las comisiones correspondientes, y se espera que reciba un respaldo significativo de la sociedad y los legisladores para su pronta aprobación.

Tema inquieta entidades; PE anunció sistema

La Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade) ha expresado su creciente preocupación ante los casos de desapariciones en el país. La entidad informó a finales de febrero que recibió numerosos informes de personas desaparecidas, lo que ha generado una profunda inquietud sobre la situación, que, según sus miembros, ya está fuera de control.



En agosto de 2023, el presidente Luis Abinader anunció la incorporación del sistema de Alerta Amber, con el objetivo de que los organismos de rescate sean notificados cuanto antes, de las desapariciones de los niños.



“Autorizamos establecer en la República Dominicana un sistema de Alerta Amber, como el que hay en los Estados Unidos, aquí va a tener otro nombre. Hemos hablado con los Estados Unidos, una comisión se irá en dos semanas a ese país para ver toda la metodología”, explicó el mandatario.