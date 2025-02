La convocatoria al CNM centra la atención en la figura que ocupará la Procuraduría General de la República, un cargo que ha acaparado la atención en la era de Luis Abinader en el poder.



El presidente Luis Abinader encabezará hoy la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el que presentará su propuesta para ocupar la Procuraduría General de la República para los próximos dos años.



La reunión fue convocada para las 5:00 de esta tarde y se desarrollará en el Palacio Nacional.

El encuentro del órgano ha generado expectativas por la posposición para hoy de la sesión que debió desarrollarse el pasado miércoles.



También y algunas críticas porque el CNM no contempló hacer vistas públicas para los postulantes a los cargos del Ministerio Público. Sin embargo, los consejeros no descartan que las figuras postuladas por el presidente Abinader, puedan ser invitadas a los fines de entrevistarlas a alguna de las sesiones del CNM. Esa opción está contemplada en el párrafo II del artículo 48 del reglamento del CNM.



El hecho de que los personas que resulten postuladas puedan ser entrevistadas por los consejeros, es poco probable que los nombres se den a conocer hoy.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con la mayoría de miembros que integran ese órgano, aunque en la práctica de los ocho integrantes, cuatro podrían ser contrarios a ese organización.



La Fuerza del Pueblo (FP), principal partido de oposición tiene dos representantes, además los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, el juez que funge como secretario del CNM y del Tribunal Constitucional, cargos que no tienen vículos con los partidos políticos por mandato de la ley y la Constitución.



El CNM estrena una nueva etapa con la escogencia de la figura del procurador y siete adjuntos luego de la reforma a la Constitución que promovió el presidente Abinder para dotar de mayor independencia al Ministerio Público.



Esa misma reforma dejó fuera del CNM al procurador general de la República que formó parte del órgano producto de la reforma constitucional de 2010.



Críticas por vistas públicas



El abogado Eduardo Jorge Prats ha criticado el hecho de que el CNM no haga vistas públicas a los postulados a cargos en el Ministerio público. El jurista ha criticado también que los partidos políticas no hayan reclamado ese procedimiento en el marco de la selección de siete integrantes del Ministerio Público.



“La designación del procurador general y de sus adjuntos se realizará con el irresponsable, sospechoso y cobarde silencio cómplice de los partidos, comunicad jurídica, prensa y sociedad civil, sin vistas públicas a diferencia como se hace con los jueces de las altas cortes”, expuso en sus redes sociales.



Sobre ese particular, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, explicó que las modificaciones que se introdujeron al reglamento del CNM recogen las modificaciones introducidas en la reforma constitucional de octubre del pasado año.



Sobre ese tema, ni la Constitución de la República ni la reformada Ley del CNM, contemplan la necesidad de vistas públicas para escoger a los integrantes del Ministerio Público, cuyos nombres deben ser presentados por el presidente de la República, conforme a la referida reforma constitucional.

Tema acapara atención del debate en las redes

La escogencia de la figura del procurador en el CNM ha sido uno de los temas de mayor debate en las redes sociales, especialmente X. Desde las críticas al nuevo modelo de selección hasta la publicación de nombres que podría presentar el presidente Abinader, abarcan las conversaciones de quienes reflexionan sobre el tema en las redes sociales. Otros hablan de supuestas presiones de sectores de poder y del propio PRM sobre la referida designación.