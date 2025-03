Alfredo Pacheco aseguró que habrá “grandes debates” y tomas de decisiones en un sentido o en otro

Aunque los trabajos legislativos en el Congreso Nacional arrancaron de manera oficial el pasado 27 de febrero con el inicio de la primera legislatura ordinaria 2025, sería a partir de esta semana cuando el primer Poder del Estado “navegue aguas profundas”.



El Senado y la Cámara de Diputados han enfatizado, hasta el momento, en organizar las agendas de trabajos de las distintas comisiones que les conforman así como en coordinar las labores entre las dos cámaras para bajar la mora legislativa. Esto a pesar de que algunas iniciativas generaron opinión pública, tal como el proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, propuesta del diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza.



El pasado jueves, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, instó a los diputados a que prioricen su participación y lleguen temprano a las sesiones porque esta semana habrá “grandes debates” y tomas de decisiones en un sentido o en otro.



“Habíamos estado manejando los temas por arriba, pero ahora nos vamos para lo profundo a partir de la semana que viene”, reiteró el veterano legislador, tras precisar que hay proyectos controversiales que se dejaron para ser tratados cuando los congresistas estén preparados.



Para esta semana se espera que la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados presente el informe de los cinco quintetos de preseleccionados a miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD) para el periodo 2025-2029 y lo remita al pleno de los diputados, quien elegirá de entre ellos cinco ternas para someterlas al Senado.



También será a partir de este lunes cuando las comisiones (permanentes, especiales y bicamerales) a cargo de iniciativas demandadas por el país se reúnan para dar los pasos esperados.



Comisionados Cámara de Cuentas se reunirán hoy a las 3:00 de la tarde



La Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara Baja convocó para este lunes 24 de marzo, a las 3:00 de la tarde, en el salón Juan Pablo Duarte, según confirmó a este medio el vicepresidente de la comitiva, diputado perremeísta Juan José Rojas.



El equipo integrado por 15 legisladores, mayoría oficialistas, podría presentar ante el hemiciclo el informe de los 25 preseleccionados a integrar la Cámara de Cuentas el miércoles 26 o jueves 27 de este mes, ya que son los dos días que la Cámara de Diputados anunció sesión. No obstante, los nombres podrían reverla antes. Luego que la Cámara seleccione los cinco quintetos, el Senado concluirá el proceso, con la elección y juramentación de los nuevos representantes del órgano de control externo de los recursos públicos.



El Congreso tiene hasta el próximo 15 de abril para elegir a los cinco miembros de la nueva entidad fiscalizadora, ya que el actual Pleno fue juramentado día y mes similar, pero en el año 2021.



Sobre el encuentro, en la pasada sesión Pacheco sugirió a los comisionados que se reúnan este lunes, para evitar contratiempos. Elegir una nueva CCRD capaz de cumplir con su responsabilidad y que no genere conflictos internos, resalta entre los principales retos del Congreso en legislatura.



Proyectos demandados



En las pasadas sesiones y anterior legislatura, los presidentes del Senado y la Cámara de Baja conformaron distintas comisiones para trabajar proyectos de importancia nacional, las cuales, se espere naveguen profundo. Entre ellas destaca la comisión especial de reforma laboral; bicameral del Código Penal; bicameral de Seguridad Social, entre otras.



Rafael Barón Duluc (Cholitín), presidente de la comisión senatorial a cargo de la reforma laboral, anunció el pasado miércoles que la comitiva se reunirá con otros sectores hoy interesados en plantear y sugerir propuestas en el proyecto de actualización del Código Laboral. El encuentro sería a partir de las 2:00 de la tarde. Informó que luego de esa sesión el grupo a cargo se concentrará en estudiar el fondo del proyecto.

Sobre la reforma del Código Penal, miembros de la comisión bicameral a cargo consultados entienden que podrían ser convocados en el transcurso de la semana. Ayer este medio intentó contactar al presidente y vicepresidente de la comisión, pero no fue posible.



Por otro lado, el diputado de FP Rafael Castillo, presidente de la comisión bicameral a cargo de la reforma de la Ley 87-01, de Seguridad Social, dijo a elCaribe que aún no ha convocado reunión porque está a la espera que la Cámara Baja lea la comunicación con los nombres de los comisionados del Senado que integrarán ese equipo. Asimismo, el diputado perremeísta Juan Medina, titular de la comisión que estudiará el proyecto de ley de residuos sólidos, informó a este medio que el primer encuentro será el lunes 31 de marzo, a las 11:00 de la mañana, ya que se encuentra fuera del país.

Otras piezas de impacto que serán tratadas

Este lunes sesionarán varias comisiones de impacto, además de las señaladas, siendo algunas de ellas la de Junta Central Electoral, presidida por Elías Wessin, la cual convocó a las 10:00 de la mañana, en el salón Luís José González Sánchez, para tratar el proyecto de ley que regula la presentación de candidaturas independientes. La pieza fue sometida por Wessin, Jorge Zorrilla y Onavel Aristy.



También sesionarán hoy la comisión especial a cargo del proyecto que modifica la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas; la especial apoderada del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por Alfredo Pacheco, entre otras comitivas de interés.