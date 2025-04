El obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, en su mensaje de reflexión por la Semana Santa advirtió que en el país crece la economía pero no la ética y la moral.



Llamó a reflexionar durante los días de recogimiento en el marco de la Semana Santa sobre esa realidad y otros temas. “La vida es lo esencial, desde 1966 hasta la época la República Dominicana ha crecido en todos los sentidos, pero no basta eso, lo que tenemos que fortalecer, es el crecimiento de la moral y la ética porque es el complemento que le falta a la República Dominicana”, expuso en entrevista en Despierta con CDN.



Sostuvo que eso se logra con la creencia en Dios, buena educación cívica en la familia y la formación integral de toda la familia y la sociedad, y en eso es que se ha estado fallando.



Llamó a enderezar el país porque todavía hay tiempo. “Tenemos que volver a Dios, nuestro pueblo se ha distanciado de Dios y estamos en plena Semana Santa, los templos están llenos, hay mucha participación pero si se hace un análisis a nivel de estadísticas, la participación es casi de un 17% a n 15%, y hay una población de un 85% que anda como chivo sin ley divirtiéndose, bebiendo”, expuso el religioso.



En esa misma medida afirmó que se ha perdido la centralidad de la familia y a reflexionar. “Y eso es la semana santa, un llamado a reflexionar, a meditar, a encontrarse con uno mismo, mantengo la tesis de que la República Dominicana ha crecido, pero no ha crecido en la ética y la moralidad”, reiteró el obispo de La Altagracia.



Al referirse a la tragedia del Jet Set en la que fallecieron 231 personas por el desplome del techo el día 8 de este mes, el religioso criticó que a muchos se le ha olvidado de manera fácil lo ocurrido.



“Muchas movilidades urbanas en todos lugares, la gente se está divirtiendo, tenemos que tener una conciencia de deber, moralidad y responsabilidad”, criticó Castro Marte.



Explicó que por el mismo hecho de la tragedia ha asistido a más gente a las actividades religiosas de la Semana Santa. “El país necesita de una gran fortaleza espiritual, de una gran sanación espiritual en todos los sentidos; nivel económico, financiero, nivel de nuestro comportamiento de la vida, tiene que haber un despertar de una toma de conciencia con mucha seriedad”, expuso.



Dijo que la gente no debe seguir viviendo como un carro en una bajada sin freno.



“Conozco la realidad fuerte de la movilidad urbana, y estoy sorprendido de la gran movilidad a los centros de diversión, los accidentes de tránsito y hay que poner orden en la casa, hay que poner disciplina, las leyes están contenidas pero hay que ser más rígido dentro del proceso democrático”, expresó Castro Marte.

El religioso resaltó el optimismo dominicano

El representante de la Iglesia católica valoró la alegría y el positivismo que caracteriza al dominicano, lo que le permite sobreponerse. “El pueblo dominicano es muy optimista, nunca vamos a ver al pueblo dominicano pesimista, en medio de las dificultades del mundo, nosotros estamos alegres y en plena Semana Santa observamos multitudes de personas que van a la playa, y es bueno que estemos alegres en medio de la tristeza”, consideró.