Edesur Dominicana informó que la licitación para la contratación de subagentes recaudadores de pagos, para el cobro de facturas de clientes postpago y venta de recarga de energía para clientes prepago fue cancelada el 18 de marzo de 2025, debido a una incidencia técnica del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).



Con esta aclaración, la institución descartó que la suspensión del proceso esté relacionada con irregularidades en el mismo, como se ha insinuado en espacios de opinión.



En tal sentido, la empresa distribuidora de electricidad explicó que durante el plazo para realizar modificaciones a los documentos del proceso, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas realizó cambios técnicos en la configuración de la licitación y en el pliego de condiciones específicas.



En el referido sistema, los cambios fueron aplicados y aprobados en el entorno del trabajo de las instituciones públicas, pero a nivel de “vista pública”, que es el entorno de acceso a los ciudadanos, los cambios no fueron aplicados, destaca una nota institucional.



“Al enterarnos de la situación, de inmediato se contactó vía email a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y nos indicaron que no podían asistirnos con la resolución de la incidencia”, puntualiza.



Edesur aclara que en el acta de cancelación de la licitación están contenidos de manera integral los antecedentes y consideraciones que dieron lugar a esta decisión.



La empresa establece que con respecto a la licitación se encontraba en el plazo de recepción de las propuestas de los participantes en el proceso.



Reiteraron que los cambios técnicos en la configuración de licitación y el pliego de condiciones que no se reflejaron, obligaron a tomar la decisión de cancelar la licitación.