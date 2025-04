Pese al llamado del Ministerio de Educación a padres, madres y tutores a que envíen a sus hijos a clases tras el feriado de Semana Santa, la asistencia en los centros educativos fue notablemente baja ayer lunes.



No obstante, algunos colegios, por su cuenta, decidieron extender el asueto un día más para reintegrarse hoy martes, situación que provocó que algunos padres se vieran en la obligación de hacer reajustes en sus agendas y actividades laborales para cuidar o buscar quién cuide de sus niños.



A la tendencia del “lunes libre” también se sumaron algunos centros educativos del sector público dirigido por el liderazgo católico (monjas y padres).Tal es el caso del Instituto Politécnico Ángeles Custodio y del Liceo San Pablo Apóstol, ubicados en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.



Al cierre de la Semana Mayor, el Ministerio de Educación reiteró su convocatoria a los estudiantes, personal docente y administrativos de los centros educativos públicos y privados a integrarse a las aulas este lunes 21 de abril.



Y aunque el equipo administrativo y docente hizo acto de presencia, en la mayoría de los recintos visitados se observó una baja asistencia en la matrícula estudiantil. Por ejemplo, en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, asistieron por curso entre cinco a seis estudiantes, según informó personal del centro. En tanto, en el Liceo Juan Pablo Duarte, la asistencia escolar se vio diezmada, no por falta de apresto del centro sino por el mal hábito de muchas familias dominicanas de “robarse un día”, aclaró Victorino Germosén, director del recinto ubicado en el Distrito Nacional.



En esa coyuntura, exhortó a los padres y tutores a cumplir con el deber de enviar a sus hijos a las aulas. “Los padres a veces se roban un día más; y ya es algo que debe concienciar a la población, pero el llamado está hecho. Yo tengo a todos mis docentes, que podemos verlos en el salón, prestos para dar clases”.



Reiteró: “La escuela se preparó para dar clases y les hizo el llamado a los alumnos, lo que pasa es que hay un tema, y es que el dominicano se toma siempre un día más y hay que crear conciencia en la ciudadanía de que así como los padres cumplen con su trabajo, el trabajo de los estudiantes es formarse y aprender, y los padres deben ser también celosos con esa asistencia”.



Uno de los recintos visitados fue el Centro Educativo Fátima Oscar Santana, que registró ayer una asistencia de un 36%. Es decir, de una matrícula de 373 alumnos, acudieron apenas 137, según datos suministrados por la coordinadora Wendy Sánchez. El pasado Domingo de Resurrección el Minerd, instó, mediante nota de prensa, a padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos para no retrasar su proceso formativo.

Minerd pide a los padres cumplir con el calendario

El organismo rector de la educación dominicana enfatizó en que las familias tienen la responsabilidad compartida de aportar, desde sus hogares, a la educación de calidad, participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y apoyar el desarrollo del calendario escolar, que culmina el próximo 20 junio. En ese orden, el Minerd garantizó la presencia en cada centro del personal docente, administrativo y de apoyo.