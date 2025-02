El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacó que la región de la Latinoamérica tiene un “desafío enorme”, que es llevar a sus países y comunidades a niveles altos de desarrollo y conocimiento.



Dijo que la historia latinoamericana, en especial la caribeña, está hecha de una transferencia inversa de los recursos relativos a la innovación. Afirmó, en ese sentido, que la región pasa sus mejores cerebros y recursos que tienen que ver con el conocimiento a los países desarrollados, cuando tendría que ser todo lo contrario.



“Transferimos nuestros mejores cerebros, nuestros mejores recursos que tienen que ver con el conocimiento, a los países desarrollados, cuando el desarrollo de nuestras naciones, ese esquema, tendría que ser exactamente al revés: tendríamos que estar recibiendo conocimiento, tendríamos que estar teniendo la capacidad de asimilar ese conocimiento”, indicó ayer.



El representante de la OEA habló en estos términos en la sesión inaugural del evento regional “Parlamentos y Prosperidad República Dominicana 2025”, que se lleva a cabo en el país los días miércoles y jueves, con la participación de congresistas de los cuatro parlamentos: Chile, Uruguay, Panamá y República Dominicana.



Almagro instó a los latinoamericanos a que se deben tener las mejores condiciones para la creación de riquezas, debido a que si esta no es creada, es imposible distribuirla en la sociedad. Ponderó que la región está atrasada en el conocimiento, que es de donde se genera la riqueza.



La región podría perder quinta revolución industrial



En su ponencia, el líder de la OEA explicó que Latinoamérica perdió desde la primera hasta la cuarta revolución industrial, y advirtió que si no está preparada, también perderá la quinta.



Sostuvo que las dinámicas de la tecnología no pueden ir quedando para atrás y exhortó a que en cada caso, discusión política o dinámica institucional, la tecnología y el mundo digital tienen que ser parte del trabajo regional.



De lo contrario, señala: “Perderemos el tren de nuevo”, y será muy difícil impulsar a las naciones y pueblos latinoamericanos a lograr el objetivo.



“Ustedes simplemente den una mirada alrededor, y van a ver que aquellas sociedades, aquellos sistemas políticos y países donde ha fracasado la democracia, ha fracasado la economía y ha fracasado la sociedad; han fracasado las dinámicas productivas, y solamente se han generado crisis humanitarias y crisis migratorias”, expuso.



El secretario general de la OEA subrayó que los países de la región no pueden tener cosas que sean para unos pocos, sino que deben estar integrados, y tener condiciones de equidad e igualdad para poder permear toda la dinámica del desarrollo en las sociedades.



“De la nada, nada sale. De lo que es para pocos, salen cosas para pocos (…). Por eso necesitamos sociedades integradas, sociedades con visión de equidad y de igualdad; sociedades no discriminatorias”, enunció.



El evento fue realizado en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso. Asistieron, además de Almagro, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de RD; Beatriz Argimón, vicepresidenta del Uruguay y presidenta del Senado de esa nación; José García Ruminot, presidente del Senado de Chile; y Edwin Bergara, diputado de la Asamblea Nacional de Panamá, entre otros.

Dieron discursos de apertura en la actividad

Al dar apertura al encuentro internacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y la innovación legislativa. Durante el acto inaugural, calificó este encuentro como un espacio estratégico para generar sinergias entre las academias, el sector privado, la sociedad civil, los organismos internacionales y los parlamentos, nacionales e internacionales, con el fin de promover soluciones innovadoras y sostenibles.



“Debemos legislar con una proyección que integre el conocimiento científico, las dinámicas tecnológicas y las demandas ciudadanas. Estas herramientas son esenciales para encarar los desafíos contemporáneos y anticiparnos a los del futuro”, dijo el senador.



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que esa institución está comprometida con la creación de leyes de calidad y que cuenten con el rigor necesario para consolidar el marco jurídico dominicano y adecuarlo a los nuevos tiempos. Afirmó que cada vez más el mundo demanda normas que regulen las innovaciones de las tecnologías, en tiempos en los que avanzan a ritmos muy acelerados y no debemos quedarnos estancados.