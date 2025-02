A fin de continuar los trabajos de lucha contra la corrupción, el presidente Luis Abinader encabezó ayer la primera reunión de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) creada el pasado lunes, en cuyo encuentro se informó que en dos o tres semanas este grupo presentará un borrón de las acciones a seguir.



Tras la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el jefe de Estado aclaró que con la creación de esta comisión, que encabezan los directores de Ética e Integridad Gubernamental y de Contrataciones Públicas, Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel, respectivamente, no se está gastando “ni un centavo más” y mucho menos existe duplicidad de funciones.



“Son sencillamente las mismas instituciones del Gobierno, como nosotros tenemos el Gabinete de Ética y Control del Gasto, donde nos reuníamos mensualmente, ahora vamos a crear un sistema donde creemos que vamos a avanzar más. No se está gastando un centavo más, no hay ningún gasto, es sencillamente mucho mayor exigencia con la experiencia que hemos tenido de la articulación de diferentes organismos, ahora será mucho más eficiente”, explicó el mandatario.



Proceso



Ayer la comisión discutió todo el proceso para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción en el que también participan organismos internacionales como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de tomar sus experiencias, buenas prácticas y seguir avanzando.



Abinader expresó, en ese sentido, que dentro de dos a tres semanas, la comisión deberá mostrar con los avances que se obtendrán junto con un borró de los pasos a seguir para realizar una segunda reunión. Dijo que se realizarán, además, visitas a todas las provincias, y se comenzará con las regiones y después en cada municipio cabecera.



El mandatario agregó que, realizarán visitas también a las instituciones para establecer las diferentes modalidades e incluso, también, innovar en procesos en la lucha contra la corrupción, en atención a las diversas metodologías e infracciones.



En rueda de prensa tras la reunión, el gobernante resaltó que en los últimos cuatro años se han establecido una serie de procedimientos que han dado resultados que certifican la mayoría de los organismos internacionales que están a favor de la transparencia y que luchan contra la corrupción y la impunidad.

El lunes fue creada la CPTA por decreto 76-25

El presidente de Abinader firmó el pasado lunes el decreto 76-25, con el cual creó la CPTA, una iniciativa estratégica destinada a integrar y coordinar las políticas gubernamentales orientadas a la prevención, transparencia, acceso a la información pública, auditoría y recuperación de activos ilícitos. Con trabajos más cerca en los territorios, la comisión tiene la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción en la administración pública.