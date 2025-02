El exjuez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury David, advierte que el Tribunal Constitucional (TC) creó una nueva categoría de candidaturas independientes, denominadas agrupaciones cívicas, las cuales no están contempladas ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Régimen Electoral.



Cury David considera que esta acción debilita a los partidos políticos y que la Junta Central Electoral (JCE) debe acoger todos los aspectos planteados por el TC en su reglamento.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que esa es una categoría que tiene que ser necesariamente creada por el legislador.



Adelantó que el gran reto que tiene por delante la Junta Central Electoral es adecuar todas sus normativas al esquema estipulado por la sentencia del Constitucional.



Asimismo, el jurista declara que el organismo no puede variar la esencia de la decisión de la Alta Corte por su carácter vinculante para todos los poderes públicos y lo convierte en un tema cerrado.



Cury David indica que lo que debe hacer la JCE es adecuar su normativa a los aspectos esenciales de la sentencia, “pero nunca ir contra ese núcleo duro de la decisión, está obligada a acogerlos”, dijo.



“Es un panorama un tanto delicado, el que se avecina, porque ahora vamos a tener ya agrupaciones partidarias que de por sí están muy débiles y desacreditadas, pero surgirán opciones, serán mejores o peores, eso no lo sabremos”, apuntó. Considera que la decisión del TC debió ser objeto de mayor reflexión porque no basta con ser buenos técnicos en materia jurídica, sino que hay que conocer la realidad sociológica del pueblo dominicano, porque se trata de decisiones que tienen un impacto muy fuerte de cara al futuro inmediato.