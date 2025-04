Van seis iniciativas sometidas en las cámaras legislativas: dos en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados

El ánimo y esperanza en los senadores y diputados es notoria en esta legislatura en la búsqueda de dotar al país de un Código Penal moderno, a pesar de los fallidos intentos durante las últimas dos décadas.

Y es que, hasta el momento, son seis los proyectos de reforma del Código Penal sometidos en las cámaras legislativas; el más reciente introducido en el Senado fue el pasado 25 de marzo y en la Cámara de Diputados el 19 de ese mes.



El contexto político internacional, marcado por el gobierno republicano estadounidense, presidido por Donald Trump, es el punto principal que resaltan los provida del Congreso Nacional para justificar que “llegó el tiempo” de aprobar la tan esperada iniciativa. Señalan que “no hay presión” con el tema de las tres causales (el talón de Aquiles para sancionar la legislación).



De los seis pliegos de reforma del Código Penal vigentes, cuatro reposan en la Cámara de Diputados y dos en el Senado de la República. Cinco de esas piezas penalizan el aborto y defienden la vida “desde la concepción hasta la muerte”, y solo una permite abortar en tres causas específicas: cuando la vida de la madre esté riegos, el embarazo sea producto de una violación o incesto y haya malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero.



La comisión bicameral a cargo de la reforma legislativa, presidida por el senador Santiago Zorilla (PRM-El Seibo), está apoderada de cinco de los seis referidos proyectos: tres de ellos de la Cámara Baja y dos de la Alta.



El texto de ley reformador que aún no ha sido enviado a comisión, es el que fue sometido en la Cámara de Diputados el 19 de marzo: es una propuesta de los legisladores perremeístas Sadoky Duarte y Sandro Sánchez. No es la primera vez que Duarte introduce esa pieza.



¿Qué hay de los cinco proyectos en la comisión bicameral?



La comisión bicameral se reunió el pasado lunes por primera vez y acordó realizar una matriz que contenga diferentes iniciativas del Código Penal, que sirva para que cada legislador, parte de la comisión, presente sus propuestas.



Con la matriz, se busca que los congresistas observen las similitudes y diferencias de cada pieza, y enriquecer de esa manera el debate.



Entre los proyectos que estudia el equipo de senadores y diputados está la iniciativa 03715: la primera reforma del Código sometida en el cuatrienio 2024-2028. El proponente del marco legislativo es el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien lo introdujo el 23 de enero de 2025.



Le sigue la iniciativa 00437, propuesta por los senadores Ramón Genao Durán (padre de Genao Lanza), Alexis Victoria Yeb, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo, Jonhson Encarnación, Moisés Ayala, Guillermo Lama y Odalis Rodríguez. La norma de ley fue introducida a la Cámara Alta el pasado 25 de febrero.



Tanto la propuesta del padre como la del hijo no contienen las tres razones para abortar. El 12 de marzo del 2025 Soraya Suárez y unos 83 diputados de distintos partidos políticos depositaron en el ala congresual correspondiente la versión del Código Penal 03842, recibida de manos de entidades civiles provida.



Miembros del grupo que presentó la propuesta legislativa señalaron las causas que, según ellos, impidieron la aprobación de la reforma en pasadas legislaturas, y coinciden en que ahora es el momento para darle salida al tan esperado pliego legal.



Al abundar al respecto, dijeron que la injerencia de los demócratas de los Estados Unidos, “hipocresía” de congresistas y presiones de distintos sectores del país obstaculizaron la aprobación de la reforma legislativa en el pasado.



A ese proyecto, le sigue el número 03864, sometido en la Cámara Baja el 14 de marzo de este año, por la diputada perremeísta Mirna Josefina López; el cual también deja fuera la tres causales mediante las cuales el aborto sería legal en la República Dominicana.



Finalmente, Santiago Zorrilla y equipo estudian la versión del Código Penal 00621, introducida en la Cámara Alta el pasado 25 de marzo por el senador perremeísta Antonio Taveras. Es la pieza más reciente y la única que favorece las tres causales del aborto.



Ven tiempo oportuno



En su primer encuentro, el presidente de la comisión bicameral sostuvo que hay mucho entusiasmo entre los congresistas porque saben que el país tiene más de 20 años esperando por la referida iniciativa y consideró que ya es tiempo de dar respuesta al pueblo que espera con ansias un nuevo Código Penal.



“Estamos entusiasmados por darle respuesta positiva al pueblo dominicano”, dijo Santiago Zorrilla.



La comisión bicameral tendrá a su cargo estudiar los proyectos diferentes y acordó reunirse dos días a la semana.



Ese martes, los miembros de la comitiva recibieron una representación del Consejo Nacional de ex presidentes del Colegio de Abogados, quienes expresaron sus puntos de vistas sobre el Código Penal. Entre los juristas presentes estuvieron José Fernando Pérez Volquez, Miguel de la Rosa, Aníbal Sánchez, Diego Babado Torres y Diómedes Olivares.



Además del presidente de la comisión, estuvieron presentes los senadores Pedro Catrain, Cristóbal Castillo, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Antonio Taveras, Franklin Romero y Lía Díaz. También los diputados Wandy Batista, vicepresidente de la comisión; Nelsa Soraya Suárez, Charles Mariotti Paz, Elías Wessin Chávez, Eugenio Cedeño, Mayobanex Martínez, Carlos de Pérez, Kenia Bidó, Sadoky Duarte, José Miguel Ferreiras, Braulio Espinal, Pedro Martínez, Carolin Mercedes de la Cruz, Dellys Dumidia Féliz, entre otros legisladores.



Exhortación de Pacheco



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó al Pleno, el pasado mes de marzo, a respetar el criterio de cada quien y a los amigos externos “que luchan con mucha pasión”, que por favor “nos dejen trabajar tranquilos”. “Hagan todas sus cosas, pero de ahí para afuera… pero no vaya a poner pañitos a los colegas sin su consentimiento”, enfatizó.

Consignan más de 70 nuevos tipos penales

Las versiones del Código Penal en el Congreso establecen más 70 de nuevos artículos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas (ácido del diablo), soborno públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. Las normativas legislativas constan de más de 400 artículos, los cuales regulan nuevos tipos penales, y reforman de manera integral el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad. El Código Penal vigente fue promulgado mediante el Decreto-Ley No. 2274 el 20 de agosto de 1884, tomando como base el código elaborado por Napoleón Bonaparte para el imperio francés en el siglo XX. Las reformas al Código contemplan el castigo al hostigamiento o “bullying”, como conductas que se sancionarán con medidas socio-educativas, prisión menor y multas. En caso de reincidencia por una persona mayor de edad se sancionará con prisión mayor.

Alfredo Pacheco

Hagan todas sus cosas, pero de ahí para afuera… pero no vaya a poner pañitos a los colegas sin su consentimiento”