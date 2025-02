Sobre el tema de la violencia en Haití, el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, informó que firmó un decreto que declara a los miembros de las pandillas haitianas como terroristas.



“Desgraciadamente, hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y parte del sur de ese país, cometiendo actos de barbarie al punto de que solo el año pasado fueron asesinadas más de 5,000 personas”, explicó el mandatario.



Dijo que a pesar de la gravedad del tema, se observa un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional sobre esta tragedia.



“Después de análisis y reuniones con los organismos de seguridad nacional de República Dominicana, en el día de ayer, firmé un decreto, que declara como organizaciones terroristas a las bandas criminales haitianas. Cualquier persona perteneciente a una de estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país”, explicó.



Igualmente, resaltó el esfuerzo del país en materia diplomática para ayudar a la vecina nación. “Hemos desarrollado una firme y activa diplomacia ante la crisis en Haití, tratando de que la comunidad internacional asuma una mayor responsabilidad con el despliegue de la Misión de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia.



“Lamentablemente, esta misión no ha podido trasladar la cantidad de miembros necesaria para la pacificación debido a que, desgraciadamente, hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y parte del sur de ese país, cometiendo actos de barbarie”, sostuvo.



Resalta FF. AA.



En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader dedicó un espacio especial para valorar el papel de las Fuerzas Armadas y dijo que el fortalecimiento de los cuerpos castrenses es un enfoque que va de la mano con la política exterior.



“La modernización de nuestras Fuerzas Armadas no debe verse como un gasto, sino como una inversión en nuestra soberanía y en la seguridad de nuestras generaciones futuras. Por ello, nuestro gobierno está comprometido con la capacitación de nuestros soldados, la adquisición de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento de nuestra cooperación con naciones amigas en materia de seguridad y defensa”, apuntó.



Detalló la inversión que ha hecho su gobierno que abarcan RD$1,944 millones a la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití. Del proyecto, dijo el mandatario, el 90% del tramo programado fue completado en 2024 y que en Pedernales hay ocho kilómetros en un 100%, en Elías Piña 2.9 kms, en Jimaní 8 kilómetros y en Dajabón 24.7 kilómetros de verja perimetral listos que van desde Manzanillo hasta La Sal.



“Di instrucciones al Ministerio de Defensa para continuar la construcción de la misma, unos once kilómetros, hasta el municipio de Capotillo”, anunció.



Sobre el control migratorio, el mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración, ejecutaron 3 mil 316 operativos de interdicción y que como resultado de fueron deportados más de 270 mil extranjeros, la inmensa mayoría de nacionalidad haitiana.

Más apoyo y acciones de las Fuerzas Armadas

Entre las acciones que ejecutaron los militares en el pasado año, Abinader expuso que el Ejército realizó más de 148 mil patrullajes en toda la zona fronteriza e incrementó el apoyo a la Dirección General de Migración y al Servicio Nacional de Protección Ambiental. Abinader puntualizó que el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza realizó más de 31 mil patrullajes en las provincias fronterizas, contribuyendo a la reducción de la migración irregular y el combate a ilícitos. En apoyo a la Policía Nacional, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas realizaron más de 15 mil operativos de seguridad interna en distintas provincias y que gracias a esas acciones lograron la identificación y registro de más de 2.3 millones de personas, decomiso de armas y control de indocumentados. Esas acciones tuvieron una inversión de 78 millones de pesos, informó Abinader. “Esta industria militar ha incrementado su capacidad de producción de uniformes en el 2024 en un 20% y para el 65 2025 tiene una proyección de un incremento de un 326%,lo que significará un ahorro de más de un 25% de su costo”, expuso el mandatario al ofrecer los detalles de las acciones y los recursos que ha aportado su gobierno al cuerpo militar.