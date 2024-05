La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) presentó su “Informe anual de Seguimiento y Monitoreo 2023”, el cual reveló que los jóvenes de segundo ciclo de educación secundaria, con edades de 15 a 17 años, tienen una tasa de no escolarización por encima del 25%.



Este informe que busca monitorear de cerca los indicadores para la ejecución de políticas públicas que aceleren la escolarización en la edad oportuna, y faciliten el regreso y la permanencia de los niños, niñas, y adolescentes a las aulas, reveló que uno de cada cuatro adolescentes no asiste a la escuela.



“La tasa de inasistencia escolar de los adolescentes de 15 a 17 años aumentó de 18.00% a 25.42% entre los periodos escolares 2019-2020 y 2020-2021 y hasta el 2023 no habido mejoría entre los adolescentes de estas edades”, explica el documento.



Es necesario resaltar que en el año lectivo 2022-2023, la matrícula de adolescentes inscritos en la educación secundaria (excluida la educación de adultos) fue de 856,499 estudiantes.



El Informe anual de Seguimiento y Monitoreo 2023 detalla que la pandemia de la covid-19 representó un retroceso significativo en los esfuerzos por reducir la inasistencia escolar entre los adolescentes dominicanos.



Inasistencia de adolescente 12 a 14 años



Al decir, que durante el periodo escolar 2019-2020, el 7.83% de los jóvenes de 12 a 14 años no estaban inscritos en la escuela, y que esta cifra se elevó a 17.42% durante la crisis sanitaria, no obstante en los dos últimos años escolares, la inasistencia escolar ha disminuido para los adolescentes de 12 a 14 años hasta quedar en un 10.05%.



Aumento de asistencia en niños



De igual manera este estudio detalla que el porcentaje de niños y niñas de 6 a 8 años fuera de la escuela disminuyó de 10.41% a 6.73% entre los periodos escolares 2020-2021 y 2022-2023, respectivamente.

Asimismo explica que el porcentaje de niños y niñas de 9 a 11 años que no asistían a la escuela, fue de un 5.75% en el 2019-2020 y subió hasta un 10.35% en el año de pandemia, sin embargo descendió al 6.30% en el periodo escolar 2022-2023.



El informe hace hincapié en la necesidad de mejorar las medidas para retener a los jóvenes en las aulas, reducir la repitencia, la sobreedad y el abandono escolar.



En este sentido, se resalta la importancia de modalidades flexibles como Prepara, así como de las modalidades de Educación Técnico-Profesional y de Artes que muestran mayor facilidad para la inserción laboral y mejorar los resultados educativos.



La matrícula de las modalidades de Educación Técnico Profesional (ETP) y Artes ha pasado de representar un 12.5% de la matrícula total del Segundo Ciclo en el año escolar 2016-17 a un 30.48 % en el año lectivo 2022-2023.



Otra planificación que se lleva a cabo con el fin de disminuir el ausentismo escolar es el Programa de Alimentación Escolar, del cual el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) señaló que, en 2023, benefició a 1,859,285 personas.



En este tema, el informe manifiesta que la modalidad de Jornada Escolar Extendida es la de mayor impacto socio-económico dentro del programa, que beneficia en la actualidad a 1,428,119 personas en 5,223 centros educativos y subraya la gran incidencia de la alimentación en la lucha contra el abandono y el rendimiento escolar.

Presentación del informe



El informe IDEC 2023 fue presentado en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), por la doctora Laura Abreu Malla, coordinadora de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC).



Durante la presentación del estudio la doctora Abreu Malla enfatizó en la implementación de mejoras y la potencialización de las medidas para retener a los jóvenes en las aulas, reducir la repitencia, la sobreedad y el abandono escolar.



Resaltó que desde la entidad que ella representa realizan este tipo de investigación con el fin de darle un seguimiento al Plan Estratégico que realiza el Ministerio de Educación y así saber cuáles están funcionando y en qué puntos hay que hacer mejoras, razón por la que trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación.