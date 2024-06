Llegó anoche a su etapa final el juicio preliminar seguido a los implicados en el caso de corrupción administrativa denominado Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.



El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, en la audiencia de ayer escuchó las ponderaciones finales de los imputados que quisieron ofrecer sus últimas palabras de defensa en la preliminar del caso Medusa.



Uno de estos fue Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, quien consideró que en este caso judicial se ha violado el debido proceso, debido a que sus inmuebles adquiridos en el 2004, 2006 y 2008, mucho antes de ser funcionario de la Procuraduría, tienen imposición.



En esta audiencia otros imputados también objetaron la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra, que retiró su pedimento al tribunal de que se les dicte auto de no ha lugar a su favor.

Por otro lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, calificó de risibles los incidentes presentados por los defensores del exprocurador Jean Alain Rodríguez.



El representante del Ministerio Público consideró que sería faltarle el respeto al tribunal responder muchos de los incidentes que se han presentado ya que no se han concentrado en responder los puntos de la acusación.



El magistrado Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de escuchar las ponderaciones de los imputados, deberá fijar fecha para dar su sentencia acerca de si hay méritos o no para dictar auto de apertura a juicio de fondo en el caso Medusa.