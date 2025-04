Juan Manuel Méndez anuncia su intención de retirarse del COE tras más de dos décadas de servicio

Santo Domingo, R.D. – El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, expresó públicamente su deseo de retirarse de la institución que ha liderado por más de 20 años, citando motivos de salud y la necesidad de pasar más tiempo con su familia.

Durante una entrevista, el mayor general retirado reveló que ha considerado dejar su cargo desde hace tiempo. “Hace mucho que yo quiero irme del COE y todo el mundo lo sabe”, afirmó Méndez, quien también dirige el Servicio de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

El veterano funcionario ya ha comunicado su intención de dar un paso al costado a los ministros José Ignacio Paliza y Andrés Bautista, aunque confesó que todavía no ha hablado directamente del tema con el presidente Luis Abinader. “No me he atrevido a decirle”, comentó entre risas.

Méndez explicó que su decisión está basada en dos factores fundamentales: su salud y el deseo de compartir más tiempo con su familia, especialmente con su hijo pequeño. “Tengo un niño de dos años y después de 20 años en esta función, uno también necesita tiempo para los suyos”, dijo con visible emoción.

Una carrera marcada por la emergencia

Desde su llegada al COE, Méndez ha estado al frente de la respuesta a numerosas tragedias naturales y provocadas por el hombre. La más reciente, el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, se convirtió en uno de los episodios más difíciles de su carrera, con un saldo de 231 fallecidos y más de 180 heridos.

Recordó que fue el asistente presidencial Eilyn Beltrán quien le notificó por teléfono que algo grave había ocurrido en el lugar. Al llegar a la zona del desastre, se encontró con una escena devastadora. “Los escombros cubrían toda la entrada. Fue una experiencia imposible de describir”, expresó con la voz entrecortada.

Un retiro cargado de desgaste físico y emocional

Méndez narró que durante los trabajos de rescate en Jet Set, pasó más de 50 horas sin descanso, sin poder asearse ni comer adecuadamente. A sus 30 años de vivir con diabetes y con secuelas físicas de un accidente pasado, confesó que llegó al límite de su resistencia física.

“Ya no podía más. Las piernas me dolían intensamente, y emocionalmente estaba agotado. Fue entonces cuando le pedí al presidente una hora para poder descansar, porque si no iba a colapsar”, reveló.

Para Méndez, su capacidad de mantenerse en pie durante esa crisis solo fue posible por su fe. “Era Dios quien me hablaba y me daba la fortaleza. Humanamente era imposible seguir”, concluyó.