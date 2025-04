Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para negociaciones directas con Rusia, pero únicamente una vez haya un alto el fuego, un tema que se debatirá este miércoles en Londres.



En un encuentro con periodistas el día antes de una reunión en Londres con representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski señaló que su equipo tendrá el mandato de debatir un alto el fuego incondicional o parcial en la capital británica.



Ucrania ha propuesto no atacar al menos la infraestructura civil con misiles y drones, y espera ahora una clara respuesta de Moscú, dijo la víspera.



“Ucrania está dispuesta a un alto el fuego incondicional (…). Un alto el fuego significa que no hay ataques en nuestro territorio y, en consecuencia, no hay respuestas espejo. Si este alto el fuego es parcial, entonces estamos preparados para medidas espejo. Si no atacamos el sector energético, no atacamos el sector energético en respuesta. Y, en consecuencia, si Rusia no utiliza armas de largo alcance, Ucrania no utiliza armas de largo alcance”, dijo a los periodistas.



“Estamos listos para esta fase (de un alto el fuego). También estamos listos para dejar claro que después de un alto el fuego estamos listos para sentarnos en cualquier formato de manera que no haya un punto muerto” en las negociaciones de paz, señaló.



El presidente de EE.UU. Donald Trump, dijo el fin de semana que esperaba poder sellar “esta semana” un acuerdo, pese a las grandes diferencias que separan a las dos partes para acordar un alto el fuego y están lejos de tratar un acuerdo de paz.



Zelenski también se refirió a la información del diario ‘The Wall Street Journal’ que afirmó que EE.UU. espera una respuesta de Kiev acerca de un posible reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la propuesta de que deje de aspirar a integrarse en la OTAN.