Ho Chi Minh. Vietnam y Rusia hicieron un alarde de cercanía durante la visita oficial de Vladímir Putin a Hanói, en la que firmaron una decena de acuerdos, entre ellos de energía, y se comprometieron a mejorar su cooperación en defensa, lo que amortigua el aislamiento internacional de Moscú.



Putin aterrizó en Hanói la madrugada del jueves tras su paso por Corea del Norte, país con el que acordó la asistencia militar mutua en caso de ataque, y se reunió con la cúpula comunista vietnamita durante una maratoniana jornada que pone fin a su gira por Asia.



En la que supone la primera visita del dirigente ruso a Vietnam en más de una década, Putin y los líderes vietnamitas, entre ellos el presidente To Lam y el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, la máxima autoridad del país, mostraron sintonía cuando se cumple el trigésimo aniversario del tratado que define sus relaciones desde el desmembramiento de la Unión Soviética.



Al inicio de la jornada, el presidente de Vietnam anunció que ambos países aumentarán su cooperación en defensa y trabajarán juntos para contribuir a la estabilidad internacional.



“Lucharemos juntos contra los nuevos y tradicionales desafíos”, dijo To Lam en una rueda de prensa junto a Putin tras su reunión en el Palacio Presidencial de Hanói.



Por su parte, Putin subrayó que ambos países “defienden firmemente los principios de la supremacía del derecho internacional, la soberanía, la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados y los esfuerzos en plataformas internacionales clave”. Vietnam, que mantiene en la última década una política exterior apodada “diplomacia de bambú” por su capacidad para mantener buenas relaciones con las grandes potencias sin tomar partido por ninguna, se ha abstenido en cuatro resoluciones de Naciones Unidas que condenaban la invasión de Ucrania.



Putin, de vuelta a la escena internacional



Si bien la intención de aumentar la cooperación bilateral en defensa careció de detalles, el gesto y la presencia de Putin en Vietnam dos años después de la guerra de Ucrania devuelve al dirigente en parte a la escena internacional, al tratarse de un país que, a diferencia de Corea del Norte, mantiene relaciones sólidas tanto con EE.UU. y sus aliados como con China. Aunque Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, Vietnam no pertenece a este organismo, por lo que no tiene obligación de arrestar al mandatario.