Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que Donald Trump está “firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa”.



“Y no descansar, no callar, no olvidar hasta que todos ellos vuelvan a casa”, aseveró Rubio junto a Herzog ante los medios, poco antes de que comenzara la reunión entre ambos en la residencia presidencial en Jerusalén.



Rubio destacó como una prioridad el trabajo conjunto de la Administración estadounidense con el Gobierno de Benjamín Netanyahu para traer a los rehenes de vuelta, si bien también destacó entre los retos regionales a afrontar la situación en el sur de Líbano, donde Israel mantiene a sus tropas, la de Siria tras la caída de Bachar al Asad y, sobre todo, la relación con Irán.



“Siempre hemos buscado la paz y siempre quisimos la paz en nuestra región. Y creo que su visita aquí, así como su capacidad para cambiar e influir en nuestra región son enormes y pueden traer una gran esperanza a nuestro pueblo y a los pueblos de la región”, dijo por su parte Herzog.



El presidente israelí hizo énfasis también en los esfuerzos de Israel para que los 73 rehenes que quedan en Gaza (70 capturados por Hamás en el ataque del 7 de octubre y tres que se encontraban en el enclave con anterioridad) regresen a territorio israelí.



En sus declaraciones, sin embargo, Rubio puso el foco en el régimen iraní, asegurando que detrás de grupos como Hamás o el grupo chií Hizbulá en Líbano, así como de Asad en Siria o de los hutíes del Yemen, se encuentra Irán.



“Sigue siendo un desafío fundamental que tenemos ante nosotros, pero que sepan que no ha habido un defensor más firme del Estado de Israel en la Casa Blanca que el presidente Trump, a quien tengo el honor de servir como su secretario de Estado”, aseveró.