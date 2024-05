ESCUCHA ESTA NOTICIA

NUEVA YORK.- Los diferentes partidos políticos dominicanos reconocidos en esta ciudad, al igual que sus candidatos a diputados, cerraron la campaña electoral con encuentros y caravanas con cientos de sus seguidores.

Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) se hicieron acompañar de cientos de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, desarrollando sus actividades en el Alto Manhattan y El Bronx.



La FP, como partido, no hizo ningún acto en particular, pero sus candidatos a diputados Ramón Tallaj, Laidy Laura Núñez y Henry Abreu, efectuaron sus eventos bajo techo.

Tallaj Jr. realizó el más concurrido, con alrededor de 300 “compañeros” en el restaurant “Inwood Bar and Grill”, ubicado en el 4892 de Broadway con la calle 204, con un buffet, bebidas y música en vivo.

Al dirigirse a los presentes, Tallaj Jr. hizo hincapié a los presentes de que deben marcar con una X en la boleta presidencial la cara del presidente Leonel Fernández en la casilla 3. Mientras en la boleta congresual, en la misma casilla 3 marcar la cara de Ramón Tallaj Jr. con una X en el recuadro No. 1.

Mientras, el candidato a diputado por el PRD, doctor Yomare Polanco, sostuvo: “llegó Polanco, tú no estás solo, juntos vamos al Congreso a lograr cosas buenas y bellas para la diáspora”.

Al evaluar el desempeño del partido y su candidatura en el transcurso de la campaña, tanto en NY como en toda la circunscripción 1-USA, sostuvo “hemos sido bendecidos, esto ha sido magnifico, apoteósico”.

“El partido PRD y nuestros seguidores han demostrado una disciplina y crecimiento a través de estos meses y hoy lo demuestra este cierre de campaña. Este es de chiquito para grande y de grande para el cielo, y el cielo es el límite, feliz totalmente”, precisó Polanco.

Por su parte, el presidente de la seccional del partido morado, Luis Lithgow, dijo al finalizar la caravana “que la señal de apoyo que dio la comunidad a dicha caravana es la mejor expresión del triunfo de Abel Martínez el próximo día 19”.

La caravana del PRM se realizó este domingo a partir del mediodía, siendo afectada por las fuertes lluvias, pero cientos de perremeístas desafiaron la inclemencia del tiempo.

Al finalizar la caravana que iniciara en la calle 135 con Broadway y terminó en la avenida Saint Nicholas con la calle 190. Hablaron el ministro de Interior, Jesús Vásquez (Chú); el cónsul Eligio Jáquez; el presidente y el secretario de finanzas de la seccional, Yulín Mateo y doctor Rafael Lantigua, los candidatos a diputados Cirilo Moronta y Norberto Rodríguez, así como el alto dirigente Aris Guevara, director de crecimiento del PRM-NY.

Todos coincidieron en manifestar “debemos votar completamente por el PRM en lo presidencial y nuestros candidatos al congreso nacional”.

Las actividades desarrolladas por las entidades políticas concluyeron en orden.