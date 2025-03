Ciudad del Vaticano. Las condiciones clínicas del papa Francisco se han mantenido “estables” este martes, dentro de un cuadro “complejo”, tras 19 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma y después de la insuficiencia respiratoria de la víspera.



“En la jornada de hoy las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables. No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo”, informó la Santa Sede en su boletín diario.



El pontífice, sin embargo, sigue recibiendo “altos flujos” de oxígeno y esta noche retomará hasta la mañana del miércoles la ventilación mecánica no invasiva, un soporte respiratorio que no necesita de intubación.



Además, no ha presentado fiebre y ha estado “en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado”.



El pronóstico continúa siendo “reservado”, es decir, que los médicos no especifican la evolución del cuadro clínico.



Durante la jornada ha alternado la oración y el reposo -en los días anteriores el Vaticano había hecho saber que había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos- y también ha recibido la Eucaristía.



Hospitalizado desde el 14 de febrero



Francisco, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.



Este lunes había sufrido dos duros episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por “una importante” acumulación de mucosidad dentro de los bronquios, que le crearon espasmos. Por ello se le practicaron dos broncoscopias, para poder aspirar esas secreciones que sus médicos consideran consecuencia directa de la neumonía, ya que son producidas por los pulmones para facilitar la expulsión de las bacterias.