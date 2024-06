Londres. El expresidente dominicano Leonel Fernández se destacó como el orador principal en una conferencia clave sobre gobernanza, deuda y seguridad energética, en Londres.



La actividad es organizada por la asociación de exembajadores The Ambassador Partnership y el buffet de consultores Dentons, celebrada este 10 de junio en el prestigioso Royal Automobile Club.



La conferencia titulada “Governance, Debt, Energy Security: Venezuela and the Caribbean Region” reunió a destacados expertos y figuras influyentes del ámbito político, económico y energético. Fernández compartió este escenario con Félix Plasencia, embajador y jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido; María Eugenia Mosquera, asesora en geopolítica; Luis Vicente León, de Datanálisis; y Brunello Rosa, de Economist, Rosa & Roubini Associates. La discusión fue moderada por Lord Anthony St John. El evento, abarcó un amplio espectro de temas críticos para la región del Caribe y América Latina.