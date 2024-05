ESCUCHA ESTA NOTICIA

San Salvador, 13 may (EFE).- Una presunta migrante de República Dominicana que se dirigía a Estados Unidos fue hallada sin vida en El Salvador «sin signos de violencia», informó este lunes la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña.



El ente policial indicó en X que el «hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer» se produjo en la localidad de San Antonio Pajonal del departamento de Santa Ana, a más de 98 kilómetros de la capital, San Salvador.



San Antonio Pajonal es una zona limítrofe entre El Salvador y Guatemala.



La Policía detalló que «el cadáver no presenta ningún signo de violencia» y que, según información preliminar, la víctima «cayó del camión en el que viajaba con otros migrantes de forma ilegal, rumbo a Estados Unidos».



Señaló que la mujer, cuya edad no fue precisada, «llevaba 6.500 dólares y un teléfono iPhone» y agregó que «se realizará la autopsia» y que «las investigaciones continuarán».



El Salvador es una ruta de paso, en menor cantidad que otros países de la región centroamericana, de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos de forma ilegal.



En el 2023 hubo más de 2,4 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra récord.



Los migrantes aspiran a llegar a EE.UU. o Canadá en busca de mejores condiciones de vida, pero en su trayecto se enfrentan a múltiples peligros y dificultades, como la violencia de las pandillas -en el caso de Centroamérica-, o a bandas del crimen organizado o el narcotráfico -como en el caso de México-. EFE